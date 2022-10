Prefeitura de São José dos Quatro Marcos – MT divulga Concurso público

A Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT divulgou abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 10 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Agente Fiscal de Postura e Meio Ambiente; Agente Fiscal de Tributos; Odontólogo; Operador de Estação de Tratamento de Esgoto; Agente de Inspeção Sanitária; Operador de Máquinas I; Agente Administrativo; Auxiliar de Serviços Internos; Auxiliar de Serviços Externos; Auxiliar de Consultório; Agente Fiscal Sanitário; Professor de Ciências; Químico; e Técnico em Enfermagem; Enfermeiro (1 vaga); Médico (1 vaga); Motorista (2 vagas); Professor de Pedagogia (2 vagas); Psicólogo (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); Contador (1 vaga); e Procurador do Município (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$1.243,00 a R$10.557,27, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 10 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Métodos e Soluções. O valor da inscrição oscila entre R$80,00 a R$120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova prática para alguns cargos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 27 de novembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE ADMINISTRATIVO: a) Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas administrativas; redigir expediente administrativo; proceder à aquisição, guarda e distribuição de material; b) Descrição Analítica: Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; entre outras atividades.

AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS: a) Descrição Sintética: Realizar trabalhos que não exijam especialização, limpeza de repartições públicas, serviços relativos à atividade doméstica e outras correlatas. Preparar e cozer os alimentos, armazenando os congêneres alimentícios. Efetuar a limpeza da cozinha e utensílios, bem como o preparo de lanches e refeições. Executar tarefas de atendimento ao público, seja através de telefone ou pessoalmente, mantendo limpo, em ordem e em perfeito funcionamento o setor de trabalho.

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO: Descrição Sintética: Compreende os cargos que tem como atribuições atender pacientes, prestando aos mesmos serviços gerais de enfermagem, encaminhando-as aos serviços específicos, dando-lhes o apoio e o suporte necessários ao atendimento.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2022

