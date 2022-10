Prefeitura de Taquarituba – SP promove Concursos públicos

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Taquarituba promove abertura de novos editais de concursos públicos cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de nível fundamental e médio na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 02/2022: Guarda Civil Municipal 3ª Classe feminino (8 vagas); e Guarda Civil Municipal 3ª Classe masculino (19 vagas).

Serviços Gerais feminino (3 vagas); e Serviços Gerais masculino (6 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.229,47 a R$ 1.478,27 ao mês, por carga horária de 40 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 17 de outubro de 2022 até às 23h59 do dia 8 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Águia. O valor da inscrição oscila entre R$ 56,00 a R$ 60,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, atualidades, noções de informática e conhecimentos específicos; prova prática para edital nº 03/2022; mais aplicação da aferição de altura e perícia médica, TAF, avaliação psicológica, investigação social e Curso de Formação para GCM para o edital nº 02/2022.

As avaliações serão aplicadas no dia 8 de janeiro de 2023. Os concursos terão validade de 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

GUARDA MUNICIPAL: Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; Patrulhamento preventivo; Compromisso com a evolução social da comunidade; Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município; Prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; Atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; entre outras atividades

SERVIÇOS GERAIS: Realizar trabalhos de natureza manual ou braçal nas áreas em que estiver lotado; Limpar e arrumar as dependências de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas, bem como os logradouros e vias públicos; Carregar e descarregar veículos em geral, transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais de construção e outros, fazer mudança. Proceder a abertura de valas, efetuar serviços de capina em geral. Auxiliar no serviço de abastecimento de veículos; Varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos de vias públicas e próprios municipais; Zelar pela conservação e limpeza dos sanitários; Auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral; entre outras atividades

EDITAL nº 02/2022

?

EDITAL nº 03/2022

?