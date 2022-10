Prefeitura de Taquarivaí – SP anuncia Concurso público em todos os níveis

Localizado a 269 km da capital São Paulo/SP, a Prefeitura Municipal de Taquarivaí anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 26 vagas em cargos de níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Eletricista (1); Enfermeiro (1); Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Civil; Farmacêutico; Fiscal de Obras; Fiscal de Tributos e Posturas; Fisioterapeuta (1); Agente Comunitário de Saúde; Agente de Combate às Endemias; Agente de Organização Escolar; Almoxarife (1); Assistente Social (1); Auditor Fiscal Tributário (1); Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa; Professor de Educação Básica II – Matemática; Psicólogo; Recepcionista; Técnico Desportivo (1); Técnico de Enfermagem; Técnico em Informática (1); Técnico em Nutrição; Técnico em Segurança do Trabalho; Terapeuta Ocupacional; Tratorista e Veterinário; Auxiliar Administrativo (1); Auxiliar de Biblioteca (1); Auxiliar de Manutenção; Auxiliar de Saúde Bucal; Coletor de Lixo; Contador; Controlador Interno; Coordenador Pedagógico PEB I; Coordenador Pedagógico PEB II; Professor de Educação Básica II – Ciências Físicas e Biológicas; Professor de Educação Básica II – Educação Física; Professor de Educação Básica II – Geografia; Professor de Educação Básica II – História; Professor de Educação Básica II – Inglês; Técnico em Agropecuária; Coveiro; Dentista (1); Desenhista Projetista (1); Diretor de Escola; Educador Social (1); Fonoaudiólogo (1); Gari; Jardineiro; Lavador; Mecânico; Médico (1); Merendeira; Motorista (1); Professor de Educação Básica I; Professor de Educação Básica I – Educação Infantil; Professor de Educação Básica II – Artes; Pedagogo Social; Procurador Jurídico; Professor Auxiliar; Professor Auxiliar de Educação Infantil; Nutricionista; Operador de Máquinas Pesadas; Orientador de Alunos; e Orientador Educacional (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.220,56 a R$ 11.949,32, por carga horária de 25 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Consesp . O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 70,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, conhecimentos básicos de informática, conhecimentos educacionais, conhecimentos de legislação em saúde. As avaliações serão aplicadas no dia 27 de novembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 001/2022

