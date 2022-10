Prefeitura de Vidal Ramos – SC anuncia Concurso público: Até R$5,3 mil

Localizado a 170 km da capital Florianópolis/SC, a Prefeitura Municipal de Vidal Ramos faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 08 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Técnico Agrícola (1 vaga); Oficial Administrativo (1 vaga); Agente Operacional (2 vagas); Contador; Técnico de Enfermagem (1 vaga); Farmacêutico (1 vaga); Enfermeiro (1 vaga); Fiscal de Postura e Obras (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$1.383,20 a R$5.388,39, por carga horária de 40 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 22h do dia 18 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Actio Assessoria. O valor da inscrição oscila entre R$30,00 a R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais; e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 18 de dezembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Farmacêutico: Assumir a responsabilidade técnica da Farmácia do Município; – Aviar, classificar e arquivar receitas; Registrar saída de medicamentos sob regime de controle sanitário especial, em livro próprio; Apresentar mapas e balanços periódicos dos medicamentos utilizados e em estoque; Controlar receitas e serviços de rotulagem, realizando periodicamente o balanço de entorpecentes e equiparados; entre outras atividades.

Enfermeiro: Realizar ações educativas, preventivas e curativas, na área da saúde pública; Selecionar e executar ações de enfermagem de acordo com as prioridades, necessidades e características de cada caso, particularmente para: gestantes e crianças de alto risco, bem como, outros clientes que apresentam risco para si próprio ou para a comunidade; entre outras atividades.

Contador: Planejar e operar o sistema de registros e operações, atendendo às necessidades administrativas e às exigências legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário; – Supervisionar e operar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando seu processamento, para assegurar a observância do plano de contas adotado; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022

?