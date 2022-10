Prefeitura e Câmara de Chácara – MG anuncia editais de Concursos Públicos e Processo Seletivo

No estado de Minas Gerais, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Chácara anuncia novos editais de concurso públicos e processo seletivo cujo objetivo é o preenchimento de 120 vagas em cargos de níveis em cargos de níveis fundamental incompleto e completo, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 01/2022 (concurso público) – câmara: Técnico Legislativo (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); e Procurador Legislativo (1);

EDITAL nº 01/2022 (processo seletivo) – prefeitura: Agente de combate à Endemias (2); e Agente Comunitário de Saúde (1);

EDITAL nº 01/2022 (concurso público) – prefeitura: Assistente de Biblioteca (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Secretário Escolar (1); Motorista de Veículos Leves (9); Motorista de Veículos Pesados (8); Técnico em Saúde Bucal (1); Fiscal de Posturas (1); Fiscal Sanitário (2); Auxiliar Administrativo (9); Operador de Máquinas (1); Assistente Social I – Educação (1); Cirurgião Dentista (1); Coordenador de CRAS (1); Enfermeiro (2); Enfermeiro ESF (2); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (2); Professor Artes (1); Professor Ciências (1); Professor Ed Física (3); Professor História (1); Professor Inglês (1); Professor Matemática (1); Auxiliar de Serviços Operacionais (13); Oficial de Obras (6); Auxiliar de Serviços gerais (11); Porteiro Escolar (1); Professor Municipal (17); Psicólogo CRAS (4); Psicólogo ESF (1); Técnico em Enfermagem (4); Fisioterapeuta PSF (1); Fonoaudiólogo (1); Nutricionista (2); e Procurador Municipal (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 6.000,00, ou de R$ 21,36 a hora/aula, por carga horária de 18 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir do dia 9 de novembro de 2022 até às 23h59 do dia 8 de dezembro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Auctor Consultoria, ou presencialmente, na Prefeitura e Câmara Municipal, que estão localizadas na Rua Heitor Candido, nº 60, no horário das 13h às 16h30, em dias úteis. O valor da inscrição oscila entre R$ 84,84 a R$ 420,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 9 e 13 de novembro de 2022, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova prática para alguns cargos; mais prova de títulos para cargos de nível superior para o concurso edital nº 01/2022. As avaliações serão aplicadas no dia 8 de janeiro de 2023.

Atribuições

ADVOGADO: Exame prévio, sob aspecto jurídico – formal, regimental, legal e constitucional, de todas as proposições de iniciativa de Vereador, de Comissões, do Prefeito, de Iniciativa Popular ou outras entidades com capacidade para isso; Advogar na defesa dos interesses institucionais da Câmara nos casos de procedimento judicial e outras que lhe forem cometidas; Emissão de pareceres em matérias controversas, na área de sua especialidade. Emissão de parecer em processos licitatórios, em todas as suas modalidades; entre outras atividades.

TÉCNICO LEGISLATIVO: Executar os serviços de protocolo, controle, distribuição e expedição de correspondências da câmara municipal; Protocolizar em livro próprio as proposições, bem como promover o registro, controle e organização de todos os documentos (publicações, atas, pareceres, ofícios, livros, portarias, resoluções, decretos Legislativos, pedidos de providências, requerimentos diversos, projetos de Leis e etc.) de interesse da Câmara; Organizar o registro de presença dos vereadores às reuniões do plenário e das diferentes Comissões; Minutar e preparar as certidões, a vista do despacho da autoridade competente; entre outras atividades.

ASSISTENTE SOCIAL: Contribuir com o direito à educação, bem como o direito ao acesso e permanência na escola com a finalidade da formação dos estudantes para o exercício da cidadania, preparação para o trabalho e sua participação na sociedade; Contribuir para a garantia da qualidade dos serviços aos(às) estudantes, garantindo o pleno desenvolvimento da criança e do (a) adolescente, contribuindo assim para sua formação, como sujeitos de direitos; Atuar no processo de ingresso, regresso, permanência e sucesso dos/as estudantes na escola; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022 (concurso público) – câmara

?

EDITAL nº 01/2022 (processo seletivo) – prefeitura

?

EDITAL nº 01/2022 (concurso público) – prefeitura

?