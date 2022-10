Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher recebe indicações até 31 de outubro

Em sua 4ª edição, promovido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher está com inscrições abertas para premiar mulheres e meninas cientistas. A indicação de jovens cientistas com notório talento para carreira científica poderá ser feita até o dia 31 de outubro.

Nesta edição, o Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher vai premiar estudantes de ciência do ensino médio e da graduação. A indicação deve ser feita por meio do preenchimento de formulário online.

De acordo com a organização, o procedimento de indicação deve ser feito pelas pró-reitorias de graduação e pesquisa, secretarias de educação, escolas e organizadores de olimpíadas e feiras científicas de âmbito nacional. Para fazer a indicação, são necessários os seguintes documentos:

minibiografia atualizada;

currículo atualizado na Plataforma Lattes;

carta de recomendação fundamentada em evidências que justifiquem o prêmio;

projeto ou atividade científica realizada pela estudante.

A avaliação das indicadas levará em consideração aspectos como criatividade e boa aplicação do método científico em projetos de iniciação científica, bem como o potencial de contribuição com a ciência no futuro.

Premiação

De acordo com o cronograma da 4ª edição, a lista de estudantes premiadas será divulgada no dia 20 de janeiro de 2023. A cerimônia de outorga do prêmio às contempladas está marcada para o dia 10 de fevereiro de 2023, durante o evento anual realizado pela SBPC, no Salão Nobre do Centro Universitário Maria Antonia da USP, em São Paulo.

O regulamento do Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher indica que, ao todo, serão seis premiadas, três de ensino médio e três de graduação. De acordo com o regulamento, serão contempladas estudantes com atuação nas áreas de humanidades, biologia, saúde, engenharia, exatas e ciência da terra.

Com informações da Agência Brasil.

