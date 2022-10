PretaHub está com inscrições abertas para nova edição do Afrolab

Foto: Reprodução/ PretaHub

O Afrolab, programa de capacitação para empreendedores negros, está com inscrições abertas para uma nova edição. Desta vez em parceria com Mercado Livre, a capacitação selecionará 30 empreendedores que participarão de uma jornada imersiva presencial em Salvador. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de outubro, através do site PretaHub, realizadora da ação.

O curso acontece entre os dias 17 e 21 de outubro e tem como objetivo impulsionar negócios, fortalecer a transformação digital e oferecer oportunidades de crescimento para a população negra. Nesta edição, além dos conteúdos ligados ao autoconhecimento, ancestralidade e gestão de negócios, o foco será na construção de uma loja online dentro do marketplace do Mercado Livre.

Para participar do Afrolab Marketplace os empreendedores interessados precisam se identificar como pessoa negra, indígena e/ou periférica e residir na Bahia. É preciso também estar à frente de um negócio já estabelecido há pelo menos 2 anos e atuar nas áreas de moda, acessórios ou artesanato.

Além disso, o participante precisa ter interesse em criar uma loja virtual e disponibilidade para participar de 5 dias de capacitação.

