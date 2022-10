As embarcações do Prevbarco possuem equipamentos de última geração para a estrutura completa de atendimento. Confira informações do INSS!

As embarcações do Prevbarco possuem equipamentos de última geração para navegabilidade e estrutura completa de atendimento, de acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

PREVBARCO: confira o cronograma completo das viagens 2022

1º SEMESTRE/2022

CRONOGRAMA PREVBARCO BELÉM I (INSS)

MUNICÍPIO DATA Soure/Salvaterra 07/03 a 18/03 Cachoeira do Ari 21/03 a 25/03 Pontas de Pedra 28/03 a 01/04 Oeiras do Pará 18/04 a 22/04 Curralinho 25/04 a 29/04 Limoeiro Do Ajuru 02/05 a 06/05 Muaná 09/05 a 13/05 Portel 30/05 a 03/06 Melgaço 06/06 a 10/06 Bagre 13/06 a 17/06

2º SEMESTRE/2022

CRONOGRAMA PREVBARCO BELÉM I (INSS)

MUNICÍPIO DATA Mocajuba 04/07 a 08/07 Igarapé Miri 11/07 a 15/07 Acará 18/07 a 22/07 Bujaru 25/07 a 29/07 Gurupá 15/08 a 19/08 Afuá 22/08 a 26/08 Anajás 29/08 a 02/09 Muaná 19/09 a 23/09 Ponta de Pedras 26/09 a 30/09 Soure/Salvaterra 03/10 a 07/10 Curralinho 24/10 a 28/10 Oeiras do Pará 31/10 a 04/11 Limoeiro do Ajuru 07/11 a 11/11 Anajás 28/11 a 02/12 Portel 05/12 a 09/12 Melgaço 12/12 a 16/12

1º SEMESTRE/2022

CRONOGRAMA PREVBARCO SANTARÉM (INSS)

MUNICÍPIO DATA Monte Alegre 09 a 12/03 Almeirim 14 a 18/03 Senador José Porfírio 21 a 25/03 Vitória do Xingu 28/03 a 01/04 Prainha 04 a 08/04 Vila Curuai 18 a 19/04 Vila Socorro 21 a 22/04 Vila Flexal 25 a 26/04 Curuá 28 a 29/04 Alenquer 02 a 06/05 Óbidos 9 a 13/05 Cachoeira Porteira 23/05 a 24/05 Oriximirá 26/05 a 03/06 Terra Santa 06/06 a 07/06 Faro 09/06 a 10/06 Juruti 13/06 a 17/06 Aveiro 28/06 a 01/07

2º SEMESTRE/2022

CRONOGRAMA PREVBARCO SANTARÉM (INSS)

MUNICÍPIO DATA Itaituba 04/07 a 08/07 Senador José Porfírio 18/07 a 20/07 Vitória do Xingu 21/07 a 27/07 Almeirim 29/07 a 05/08 Prainha 08/08 a 12/08 Monte Alegre 15/08 a 19/08 Alenquer 05/09 a 09/09 Óbidos 12/09 a 16/09 Oriximiná 19/09 a 23/09 Terra Santa 26/09 a 27/09 Faro 29/09 a 30/09 Juruti 03/10 a 07/10 Itaituba 17/10 a 21/10 Almeirim 26/10 a 29/10 Prainha 31/10 a 04/11 Monte Alegre 07/11 a 15/11 Alenquer 21/11 a 25/11 Óbidos 28/11 a 02/12 Oriximiná 05/12 a 09/12 Juruti 12/12 a 16/12

1º SEMESTRE/2022

CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS I?(INSS)

MUNICÍPIO DATA Envira 14/02 a 24/02 Guajará 28/02 a 11/03 Ipixuna 14/03 a 25/03 Eirunepé 28/03 a 15/04 Itamarati 18/04 a 29/04 Carauari 02/05 a 20/05 Juruá 23/05 a 03/06 Uarini 06/06 a 10/06 Alvarães 13/06 a 17/06

2º SEMESTRE/2022

CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS I?(INSS)

MUNICÍPIO DATA Humaitá 25/07 a 29/07 Manioré 01/08 a 12/08 Nova Aripuanã 15/08 a 26/08 Borba 29/08 a 09/09 Nova Olinda do Norte 12/09 a 23/09 Autazes 26/09 a 07/10 Urucurituba 10/10 a 21/10 Barreirinha 24/10 a 01/11 Urucará 03/11 a 11/11 São Sebastião do Uatumã 14/11 a 22/11 Itapiranga 23/11 a 02/12 Silves 05/12 a 16/12

1º SEMESTRE/2022

CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS II (INSS)

MUNICÍPIO DATA Carreiro da Várzea 15/02 a 19/02 Manacapuru 21/02 a 04/03 Beruri 07/03 a 11/03 Anori 14/03 a 18/03 Iranduba 21/03 a 25/03 Novo Airão 28/03 a 01/04 Barcelos 04/04 a 15/04 Santa Isabel do Rio Negro 18/04 a 06/05 São Gabriel da Cachoeira 09/05 a 10/06

2º SEMESTRE/2022

CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS II (INSS)

MUNICÍPIO DATA Coari 11/07 a 22/07 Tefé 25/07 a 05/08 Japurá 08/08 a 16/08 Maraã 18/08 a 26/08 Jutaí 29/08 a 06/09 Tonantins 08/09 a 16/09 Santo Antônio do Iça 19/09 a 30/09 São Paulo de Olivença 03/10 a 11/10 Com. Indígena Santa Inês (S.P.O) 12/10 a 14/10 Com. Indígena Belém Solimões (TBT) 17/10 a 19/10 Tabatinga 20/10 a 28/10 Atalaia do Norte 31/10 a 08/11 Benjamin Constant 09/11 a 17/11 Com. Indígena Feijoal (BC) 18/11 a 19/11 Amaturá 21/11 a 26/11 Com. Indígena Niterói 28/11 a 29/11 Fonte Boa 01/12 a 09/12 Uarini 12/12 a 16/12

? 1º SEMESTRE/2022

CRONOGRAMA PREVBARCO PORTO VELHO?(INSS)

MUNICÍPIO DATA Guajará – Mirim 13/02 a 26/02 Guajará – Mirim 06/03 a 06/04 São Francisco do Guaporé 13/03 a 15/03 Pimenteiras do Oeste 22/03 a 25/03 Alta Floresta do Oeste 28/03 a 06/04 Guajará – Mirim 19/04 a 23/04 Costa Marques 25/04 a 30/04 São Francisco do Guaporé 03/05 a 10/05 Pimenteiras do Oeste 14/05 a 29/05 Guajará – Mirim 15/06 a 16/06 São Francisco do Guaporé 20/06 a 27/06 Alta Floresta do Oeste 28/06 a 30/06

2º SEMESTRE/2022

CRONOGRAMA PREVBARCO PORTO VELHO (INSS)

MUNICÍPIO DATA Costa Marques 04/07 a 16/07 Guajará – Mirim 27/07 a 05/08 Costa Marques 08/08 a 30/08 Guajará – Mirim 10/09 a 30/09 Guajará – Mirim 10/10 a 30/10 São Francisco do Guaporé 10/11 a 23/11 Pimenteiras do Oeste 28/11 a 16/12

Fonte do cronograma: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Acompanhe possíveis alterações no site oficial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).