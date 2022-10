Previsão do tempo nesta semana é de frente fria em Salvador

Foto: Reprodução / Climatempo

Os soteropolitanos já podem retirar os casacos de dentro do guarda-roupa. É que a partir desta segunda-feira (24), a capital baiana vai receber uma frente fria.

Segundo informações do Instituto Climatempo, a mínima na capital baiana deve ser de 23° com máxima que vão variar entre 27° e 29°.

As rajadas de vendo na cidade podem chegar a 60km/h. Algumas localidades das regiões leste e sul da Bahia também devem ser atingidos pela frente fria. Os volumes de chuva devem passar dos 150 mm. Veja abaixo a previsão de tempo para toda a semana:

Segunda-feira (24): Máx de 29° e Mín de 23°. Tempo chuvoso durante o dia e a noite.

Terça-feira (25): Máx de 27° e Mín de 26°. Tempo chuvoso durante o dia e a noite.

Quarta-feira (26): Máx de 26° e Mín de 23°. Tempo chuvoso durante o dia e à noite.

Quinta-feira (27): Máx de 27° e Mín de 27°. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublados, com chuva a qualquer hora.

Sexta-feira (28): Máx de 27° e Mín de 24°. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublados, com chuva a qualquer hora.

Sábado (29): Máx de 24° e Mín de 25°. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

