Previsão mostra edital de Concurso Comdep em Petrópolis; veja cargos.

A previsão mostra novos editais em Petrópolis para este ano. Então, o atual prefeito anuncia que 730 novas vagas estarão disponíveis por meio do Concurso Comdep (Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis). Com o intuito de atender todos os níveis de escolaridade, veja quais os cargos que serão pleiteados pelos participantes do concurso logo abaixo.

Veja cargos em novos editais em Petrópolis

O concurso Comdep Petrópolis, no Rio de Janeiro, vai ser a porta de entrada para 730 novas pessoas ao funcionalismo público na cidade fluminense. De acordo com o prefeito Rubens Bomtempo em suas publicações nas redes sociais, a seleção de todos esses cargos será para preenchimento imediato. Ou seja, para já iniciarem os trabalhos depois de aprovados no concurso Comdep.

Além dos cargos de preenchimento imediato, porém, ainda serão criadas vagas para criação de reserva pessoal para os níveis fundamental, médio e superior. Além disso, outras informações deverão ser divulgadas em breve em suas redes sociais, segundo o prefeito da cidade.

Segundo Bomtempo, “após 16 anos, serão abertas mais de 730 novas vagas para nível fundamental, médio e superior, para contratação imediata e criação de cadastro reserva”. Por isso, basta aguardar que a comissão disponibilize os editais. Aliás, estes que, por sua vez, os candidatos poderão encontrar no site da prefeitura de Petrópolis ou nas redes sociais do prefeito.

Os cargos ainda devem ser confirmados pela Comdep Petrópolis e a seleção deve ser feita por uma comissão já formada para trabalhar na escolha de uma banca organizadora. Por fim, após escolher a empresa e da assinatura do contrato, a data de publicação do edital da abertura e o funcionamento das inscrições serão liberados.

Cargos em diversas áreas pelo Concurso Comdep em Petrópolis

Os cargos ainda não foram definidos, mas as áreas de atuação serão administrativos, Guarda Municipal e Defesa Civil. Ou seja, biólogos, arquitetos, engenheiros e agentes da Defesa Civil estarão pleiteando as vagas disponibilizadas por meio do Concurso Comdep. Ainda nas palavras do prefeito local, “vamos fortalecer ainda mais o planejamento público da nossa cidade”. Por isso, veja abaixo a divisão de cargos pelas áreas que precisam de profissionais:

Nível médio de escolaridade

Educador infantil serão 322 vagas;

Secretaria escolar serão 30 vagas;

Nível superior de escolaridade

Professor de educação básica serão 525 vagas nas seguintes áreas: Ciências com 18 vagas Artes com 7 vagas Educação física com 20 vagas Educação infantil com 363 vagas Ensino religioso com 6 vagas Geografia com 20 vagas História com 16 vagas Inglês com 15 vagas Matemática com 25 vagas Português com 35 vagas



Além dessas vagas citadas acima, ainda pode contar a reserva de cotas para PCD (pessoas com deficiência), negros e indígenas. Para secretaria escolar, além de ter ensino médio completo, a pessoa precisa ter curso técnico em Secretariado Escolar completo.

Quanto aos salários, saiba que as áreas que se iniciam nos níveis médio de escolaridade começam recebendo a partir de R$1.489,52, mas os níveis superiores podem receber até R$ 3.691,00. Por isso, veja abaixo como deve funcionar as inscrições e as avaliações para que um candidato seja aprovado para os cargos disponibilizados pelo concurso Comdep.

Inscrições e avaliação do concurso Comdep em Petrópolis

As inscrições devem ser realizadas até o dia 16 de outubro de 2022. Então, quanto à avaliação, terão 50 perguntas de alternativas para os níveis médio de escolaridade e 60 questões para o nível superior. Confira abaixo como serão distribuídas as questões abaixo:

Português vai ter 10 questões;

Conhecimento pedagógico vai ter 10 questões;

História, Geografia, Turismo e Educação para o trânsito terão 5 questões;

Legislação vai ter 5 questões;

Conhecimento especifico vai ter 20 questões.

Essa avaliação citada acima é para o nível médio, enquanto o nível superior para professores que não sejam de português devem passar pelas seguintes questões:

Conhecimento em Pedagogia: 13 questões

História, Geografia, Turismo e Educação para o trânsito: 5 questões

Legislação: 7 questões

Conhecimentos específicos: 35 questões

As pessoas que se classificarem na objetiva também deverão ser avaliadas pela prova de títulos, mas essa avaliação é de caráter classificatório. Ou seja, em caso de empates nas notas das avaliações objetivas, o critério para aprovação serão os títulos conquistados por cada profissional em sua vida acadêmica.

Desse modo, é importante que você candidato que estuda para concurso público, não perca essa oportunidade. Portanto, se prepare para este concurso Comdep Petrópolis. Faça tardes de estudo, reúna seus diplomas da vida acadêmica e assim, consiga fazer uma boa prova.