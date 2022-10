PRF descumpre ordem do TSE e faz 560 operações; mais de 45% são no Nordeste

Foto: Agência Brasil

A Polícia Rodoviária Federal (PFR) descumpriu ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e realizou cerca de 560 operações de fiscalização contra veículos que estavam fazendo o transporte público de eleitores neste domingo (30). Segundo levantamento da TV Globo, ao menos 49,5% do total, 292 operações, foram realizadas no Nordeste.

O número de manifestações consta no controle interno da PRF. Segundo detalhamento obtido pela TV Globo, a distribuição foram feitas a seguinte forma pelo país:

272 operações no Nordeste (49,5% do total);

122 no Centro-Oeste (22,22%);

59 no Norte (10,7%);

48 no Sudeste (8,74%), e

48 no Sul (8,74%).

De acordo com o g1, não é possível saber pelo sistema interno da PRF se os veículos parados foram antes ou depois dos eleitores votarem.

No último sábado (29), o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, probiu que a PRF realizasse qualquer operação relacionada ao transporte público para os eleitores neste domingo, com o intuito de não atrapalhar a votação.

Depois de diversas denúncias nas redes sociais, Moraes intimou o diretor da PFR, Silvinei Vasques, a interromper imediatamente as ações de fiscalização. Caso Silvinei não cumpra, pode ser multado em R$ 100 mil a hora, além de ser afastado das funções e ser preso.

Alexandre de Moraes descarta estender horário da votação

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, descartou, neste domingo (30), estender o horário da votação e afirmou que nenhuma das operações de fiscalização de ônibus de eleitores impediu que as pessoas registrassem os votos.

“As operações realizadas, e foram inúmeras operações realizadas, foram, segundo o diretor da PRF […], realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja: um ônibus com pneu careca, com farol quebrado, sem condições de rodar era abordado, e era feita a autuação”, disse Moraes.

“Isso, em alguns casos, retardou a chegada dos eleitores até a seção eleitoral. Mas, em nenhum caso, impediu os eleitores de chegarem às suas seções eleitorais”, completou o ministro.

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, se reuniu com Mores neste domingo para prestar esclarecimentos sobre as operações.

“Deixem o Nordeste votar”

Usuários do Twitter colocaram a frase “Deixem o Nordeste Votar” em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados na rede social, após a exposição de operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

As operações, que estão sendo feitas no dia do segundo turno das eleições, estariam sendo realizadas mesmo depois da proibição de operação que afete o transporte público.

A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na noite do sábado (29).

Após o compartilhamento de vídeos e fotos pelas redes sociais, usuários repercutiram o assunto e o termo “Deixem o Nordeste votar”, ultrapassou 1 milhão de tweets na web.

