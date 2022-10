Primeira mostra ‘Cinema para Todos’ será realizada em Morro de São Paulo; confira

Foto: Divulgação

Nos dias 22 e 23 de outubro, será realizada em Morro de São Paulo, na ilha de Tinharé – Bahia, a primeira mostra ‘Cinema para Todos’. A programação integra o Festival Gastronômico & Cultural que acontecerá até 30 de outubro. A curadoria dos filmes foi realizada pela cineasta Flávia Barbalho, que estará presente para conversar com o público sobre os processos de fazer filmes, festivais e sobre o poder de aprender, estimular a imaginação e educar através do cinema.

“Foi com enorme honra que recebi o convite para realizar a curadoria da MOSTRA CINEMA PARA TODOS em Morro de São Paulo. A sétima arte tem o poder de transmitir mensagens e de provocar reflexões que nos fazem refletir sobre nossos valores morais e éticos, além de despertar sentimentos e aprendizados incríveis no público. Serão 06 longas metragens que representam os filmes com melhor reação do público em Trancoso, são histórias brasileiras para encantar o público de todas as idades”, afirma Flávia.

Os filmes foram selecionados visando abranger um público de todas as idades e com o intuito de compartilhar o melhor do cinema nacional. O filme “Um História de Amor e Fúria” é uma animação de Luiz Bolognesi premiada em diversos países, com locução de Rodrigo Santoro, Selton Melo e Camila Pitanga, e retrata de forma criativa a trajetória de nosso Brasil como pano de fundo, desde o ano de 1.500 e a projeta até 2096, quando supostamente não teríamos mais água.

Para honrar a Bahia, o filme “Medida Provisória” do baiano Lázaro Ramos como diretor será um dos destaques. A comédia “Colegas” de Marcelo Galvão também está na programação, assim como o filme “O Palhaço” de Selton Melo, obras que rodaram festivais do mundo todo.

A Mostra Cinema Para Todos encerra com o longa-metragem “Além de Nós”, de Rogério Rodrigues, com o ator Thiago Lacerda como protagonista. Este filme terá a sua segunda exibição mundial nesta ocasião, a pré-estréia mundial foi em Trancoso e é um filme que percorreu 5 mil km rodados entre 7 estados passando por 14 cidades, com cenas em Valença e que sobrevoa a Ilha de Tinharé.

Confira programação

Foto: Divulgação

