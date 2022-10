Processo de preparação das urnas eletrônicas para o 2º turno começa nesta semana; confira passo a passo

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A preparação das urnas eletrônicas que serão usadas no 2º turno das eleições 2022 serão preparadas para o pleito a partir desta quinta-feira (13), 17 dias antes da votação. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (10) pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

De acordo com o TRE, a primeira etapa é a geração de mídias. Nas 100 primeiras zonas eleitorais do estado, as mídias serão geradas a partir das 9h de quinta. Da 101ª ZE em diante, a geração deverá ocorrer na sexta-feira (14).

Conforme ofício-circular nº 135/2022, as novas mídias deverão ser geradas, obrigatoriamente, na sede de cada zona eleitoral na capital e no interior, sendo vedada a utilização das mídias do 1º turno.

As urnas também deverão permanecer com todos os lacres, com exceção daquele destinado ao compartimento de mídia de resultado, que deverá ser rompido para inserção da nova mídia relativa ao 2º turno e, novamente, lacrado.

Durante o processo, a verificação dos Sistemas Eleitorais é obrigatória, levando em conta o princípio da publicidade na administração pública, a necessidade de gestão transparente da informação e a transparência de todo o processo eleitoral.

Carga e lacração

A partir da próxima segunda-feira (17), começam os preparativos de carga e lacração das urnas, o que será feito em todo o estado até o dia 26 de outubro.

Para esta etapa, também foi determinada a obrigatoriedade da verificação de integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais instalados nas urnas eletrônicas.

Independentemente da solicitação de entidades fiscalizadoras, todos os juízes eleitorais do estado deverão realizar a verificação, observando o percentual mínimo de 3%, o que está previsto no art. 37 da Resolução TSE nº23.673/2021.

O cronograma completo de preparação das urnas do estado para o 2º turno está disponível na página Eleições 2022, no site do TRE-BA.

