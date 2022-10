Processo Seletivo DSM abre vagas para universitários; confira mais detalhes

Empresa global DSM que atua diretamente nas áreas de saúde, nutrição e materiais anuncia vagas para o processo seletivo DSM com duração de dois anos. Os interessados poderão se inscrever até o dia 16 de outubro no portal do Cia de Estágios.

Vagas processo seletivo DSM

A empresa busca contratação para os cursos de cursos de Administração, Biologia, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Economia, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Farmácia, Logística, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, entre outros. Vale lembrar que as oportunidades serão para alunos com graduação até 2024 ou dezembro de 2025.

Além da graduação, o candidato deve ter conhecimento intermediário no Pacote Office e disponibilidade para atuar em Campinas/SP, Mairinque/SP, Pecém/SP e São Paulo/SP.

A bolsa oferecida será entre R$ 1.725 a R$ 1.935. Contudo, outros benefícios serão disponibilizados aos estagiários. São eles: Curso de inglês e espanhol, vale-alimentação, vale-refeição ou refeitório, auxílio-transporte ou fretado, assistência médica e odontológica, seguro de vida, birthday off, Gympass, desconto com Parceiros e Programa de Desenvolvimento que conta com Trilha de Capacitação com Projetos e Comitê dos estagiários.

Quem é a DSM?

Trabalhar na DSM é uma oportunidade incrível voltada para o meio ambiente. Sendo assim, a DSM é uma empresa global, de origem holandesa, que atua nas áreas de Nutrição, Saúde e Vida Sustentável a partir de um ideal norteador: a sustentabilidade. Vale lembrar também que a empresa que está sempre em busca de avanços científicos inspiradores, gerando valor para as pessoas e trazendo benefícios para o planeta.