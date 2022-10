Processo seletivo MG 2022: Jaguaraçu abre edital para agente de endemias; veja

Prefeitura de Jaguaraçu, Minas Gerais, anuncia edital de mais um processo seletivo MG 2022. Dessa vez, serão oferecidas um total de 10 vagas mais formação de cadastro reserva para Agente de Combate às Endemias e Agente de Saúde.

Os interessados poderão se inscrever de 12 de dezembro até 10 de janeiro de 2023 pelo site da Mbgestão pública, banca responsável pelo certame ou de forma presencial neste endereço: Posto de atendimento, localizado na Prefeitura Municipal de Jaguaraçu, na Rua do Rosário, 114 – Centro, no horário das de 12h as 17h, exceto sábados, domingos e feriados.

A isenção estará disponível para os seguintes grupos: O candidato comprovadamente desempregado, de acordo com a Lei Estadual nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999, ou candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, que é regulamentado pelo Decreto Federal nº 11.016, de 29 de março de 2022 poderão solicitar isenção da taxa.

Vale lembrar que candidato hipossuficiente que por razões de limitações de ordem financeira, não possa arcar com o pagamento da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de

sua família também pode pedir gratuidade. Para isso, basta enviar a documentação necessária, de acordo com o edital do exame.

Vagas processo seletivo MG 2022

A prefeitura de Jaguaraçu oferta um total de 10 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de Agente Comunitário de Saúde (9) e Agente de Combate às Endemias (1).

Vale lembrar que o requisito de escolaridade é nível médio completo, idade mínima de 18 anos e residir na área de atuação. As remunerações serão de R$ 2.424,00 e a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Neste certame, será ofertado um percentual de 5% para candidatos deficientes.

Provas

As provas do processo seletivo MG 2022 estão marcadas para dia 29 de janeiro de 2023. Além da etapa objetiva, o certame vai contar com outras fases, sendo elas provas de aptidão física para o cargo de Agente de Combate às Endemias e curso de formação inicial para ambos os cargos.

O local de prova será confirmada até a data prevista de 19 de janeiro de 2023. Vale lembrar que o processo seletivo tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão. Confira o edital completo clicando aqui.