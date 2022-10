Processo seletivo RJ: Prefeitura abre 110 vagas para médicos

Mais um processo seletivo RJ. Dessa vez, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou um edital para provimento de 110 vagas temporárias para médicos.

As informações foram divulgadas no Diário Oficial do município, nesta quarta-feira, 19 de outubro. As inscrições poderão ser realizadas através deste formulário do Google Forms até o dia 30 de outubro.

Vagas processo seletivo RJ

As vagas poderão ser preenchidas por médicos nas seguintes especialidades:

Cirurgia Pediátrica, Epidemiologia – Medicina Preventiva e Social, Neonatologia, Obstetrícia, Neurologia Pediátrica, Nutrologia, Radiologia, Pediatria, Pediatria – sala de parto, Infectologia, Médico Intensivista Adulto, Anestesiologia e Psiquiatria.

Vale lembrar que a função exige ensino superior completo com titulação de especialidade Médica, registro no órgão fiscalizador da profissão, comprovação de conclusão do programa de residência ou da especialização na especialidade a que concorre, entre outros requisitos.

5% das vagas serão destinadas aos candidatos deficientes e 20% para autodeclarados negros e pardos. A remuneração será de R$ 6.892,06 e R$ 7.918,03 por jornada de trabalho de 24 horas por semana.

Os aprovados irão atuar nas seguintes áreas:

HMLJ/Coordenação Materno Infantil Leila Diniz, Hospital Maternidade Alexander Fleming, Hospital Maternidade Carmela Dutra, Hospital Maternidade Fernando Magalhães, Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto e no Hospital Municipal Miguel Couto (Atuação Na Maternidade)

O contrato desse processo seletivo RJ terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do certame.

Como acontecerão as provas?

O processo seletivo RJ vai acontecer por meio de análise curricular. O resultado será divulgado em 11 de novembro de 2022. Confira a lista de como serão avaliadas as especializações acadêmicas:

Comprovação de conclusão do programa de residência médica ou especialização lato sensu para a vaga a que concorre: 20 pontos por título, até 20 pontos;

Comprovação de residência médica; especialização lato sensu ou stricto sensu; título de especialista (AMB ou equivalente) em área de atuação correlata à vaga que concorre: 20 pontos por título, até 20 pontos;

Comprovação de experiência profissional na vaga a que concorre, exceto no caso de vínculo oriundo de contratação por tempo determinado na PCRJ: 10 pontos por ano, ate 60 pontos.