Produções baianas e de mais 8 estados são selecionados para Competitiva Nacional do Panorama Coisa de Cinema

Oito longas-metragens e 17 curtas formam a Competitiva Nacional do XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema, edição que marca o retorno à programação totalmente presencial. O evento acontece de 3 a 9 novembro, no Cine Metha – Glauber Rocha.

A seleção tem filmes da Bahia, Pernambuco, Ceará, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Paraná.

Cada sessão da Competitiva será formada por dois ou três curtas exibidos junto com um longa-metragem. No final de cada exibição haverá um debate com diretores e/ou equipe das obras.

Os dias e horários serão divulgados em breve, assim como o preço dos ingressos em Salvador. Em Cachoeira, para onde o festival retorna este ano, o acesso à programação no Cine Theatro Cachoeirano será gratuito.

Uma realização da produtora Coisa de Cinema, o Panorama conta com patrocínio do Instituto Flávia Abubakir e apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.

Confira os filmes selecionados:

LONGAS

Cidade Porto (BA) – Bernard Attal

Eneida (PR) – Heloisa Passos

Maputo Nakuzandza (SP) – Ariadine Zampaulo

Mato Seco em Chamas (DF) – Adirley Queirós e Joana Pimenta

Mugunzá (BA) – Ary Rosa e Glenda Nicácio

Pele (MG) – Marcos Pimentel

Regra 34 (RJ) – Julia Murat

Três Tigres Tristes (SP) – Gustavo Vinagre

CURTAS

A Morte de Lázaro (SP) – Bertô

Andrômeda (DF) – Lucas Gesser

Assentamento (BA) – Shai Andrade

Até a luz voltar (GO) – Alana Ferreira

Banzo (CE) – Rafael Luan

Big Bang (MG) – Carlos Segundo

Deus me livre (PR) – Carlos Henrique de Oliveira e Luis Ansorena Hervés

e nada mais disse. (RJ) – Julia Menna Barreto

Fantasma Neon (RJ) – Leonardo Martinelli

Manhã de domingo (RJ) – Bruno Ribeiro

Mutirão: O filme (SP) – Lincoln Péricles (LKT)

Não vim no mundo para ser pedra (BA) – Fabio Rodrigues Filho

Nossos Espíritos Seguem Chegando Nhe’ẽ kuery jogueru teri – Ariel Ortega (Kuaray Poty) e Bruno Huyer

O ovo (BA) – Rayane Teles

Patuá (RJ) – Renaya Dorea

Quebra Panela (PE) – Rafael Anaroli

SOLMATALUA (SP) – Rodrigo Ribeiro-Andrade

