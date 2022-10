Produtores das bandas Psirico e Samba Trator trocam socos

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Ingretantes da produção das bandas Psirico e Samba Trator trocaram socos em cima do palco do Samba da Feira, evento realizado no domingo (17), na Feira de São Joaquim, em Salvador.

A confusão envolvendo as bandas aconteceu após a apresentação do Psirico. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os integrantes em uma briga generalizada, com socos e empurrões. Microfones e alguns instrumentos foram derrubados em meio a briga.

Após o ocorrido, a banda Samba Trator subiu ao palco para fazer o show. De acordo com a TV Bahia, a produção da banda afirma que a briga começou após integrantes tentarem falar com o vocalista do Psirico, Márcio Victor. O produtor do cantor teria tratado os músicos de forma grosseira e nesse momento iniciou uma discussão. A banda afirmou, no entanto, que não prestou queixa na polícia.

O iBahia entrou em contato com a assessoria do Psirico para saber o posicionamento da banda, mas ainda não teve resposta.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.