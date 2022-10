Professor baiano cria pagode e dancinhas para ensinar geografia

Foto: Reprodução/ SBT

Há quem diga que na Bahia tudo termina em farra, mas e quando a “farra” migra para as salas de aula. Ou melhor, parte dela, já que foi no som que dita as festas ao redor do estado que o professor baiano Iuri Lessa, de 29 anos, também conhecido como Prof. Xelão, transformou suas aulas de geografia em uma verdadeira festa do saber.

Através do pagode, o professor conseguiu se conectar com a classe e fazer com que o assunto passado em sala de aula fixasse na cabeça dos alunos e ainda viralizar nas redes sociais. Neste Dia do Professor, o iBahia traz um bate-papo com Lessa, o professor que misturou música e dança com geografia e conquistou o país, sendo convidado para participar do Programa da Eliana, no SBT.

Ao site, Iuri, que além de professor também é policial militar, fala que a desenvoltura para transformar a matéria em música vem desde a época em que ele era estudante e não pensava em assumir a figura de professor.

“Como eu vim de colégio militar, eu sempre queria algo diferente, e eu começava a criar músicas e ensinava para os meus colegas sobre os assuntos. Eu fazia assim, o assunto era globalização, aí eu fazia uma música sobre globalização e a galera entendia. Quando a gente se formou eu quis seguir carreira militar, fiz nível superior em Geografia e depois disso pensei em seguir com as músicas”, conta.

O primeiro grande hit de Iuri na sala de aula e na internet foi com o Manual da Fuleragem, no qual o professor fez uma verdadeira coletânea com 15 canções relacionadas a assuntos que cairiam no ENEM. Os vídeos começaram a ser compartilhados na web pelos alunos, até o Prof. Xelão se render as redes sociais.

“Fiz 15 músicas com assuntos que cairiam no ENEM e lancei para os alunos, depois disso os cursinhos começaram a me chamar porque viram que dava certo e os alunos aprendiam. O lúdico é sempre bom e começou a vender. Os cursinhos começaram a perceber que a taxa de aprovação crescia.”

O fato de ser música em sala de aula já chama atenção, mas o pagodão foi o diferencial para fazer o método de ensino bombar. Segundo o professor, a escolha foi baseada no interesse dos alunos.

“O jovem ama o pagode. A fonética da música contagia, o problema do pagode de hoje são as letras, mas o ritmo é lindo. É quase uma tribo, e aí você coloca a informação certa vai chegar no aluno. O problema é a letra. Se eu chegar e colocar uma letra do que eu dei na aula, encaixar e passar para o aluno ele vai lembrar.”

Atualmente, Iuri se divide nas funções de professor e policial militar. O baiano dá aula em cinco unidades do estado, sendo elas escolas e cursinhos na capital e Região Metropolitana de Salvador. “Graças a Deus eu estou em cinco lugares, em Salvador, Feira de Santana, no CPM e tiro minha operação. Eu tenho dois filhos, trabalho 24/95 (na polícia), trabalho um dia inteiro e folgo quatro. Nesses quatro dias eu dou aula nos cursinhos”.

Questionado pelo site se seu método de ensino já foi criticado por pais e até mesmo por alunos, Iuri revela que já sofreu com a resistência, até que os responsáveis perceberam que aquele formato dava resultado.

“Eu dava aula para os filhos de coronéis fora do CPM, e os filhos falavam para os pais, que passavam para outros soldados e eles perceberam que funcionava. Depois disso eles começaram a me enxergar de uma maneira diferente e entenderam que poderia funcionar também no CPM. (…) É muito ruim quando o pai investe o dinheiro, o aluno vai para o cursinho ou para a escola e ele não consegue captar a informação, e dessa forma funciona bem.”

O sucesso é tamanho, que Iuri emplacou nacionalmente com aparições na TV Globo, no SBT e na Record. Localmente, o professor é reconhecido pelo legado. Iuri fala que já recebeu ligações de fiscais que identificaram seus alunos.

“Quando eles vão fazer a prova eles ficam dançando, porque tem os passinhos para lembrar da letra. Já recebi ligação de fiscal de prova dizendo ‘Tinha aluno seu na sala, tenho certeza que era seu aluno’, porque ele estava dançando”, lembrou aos risos.

O baiano acredita que novas canções virão, assim como novos métodos de ensino, não só dele como de outros profissionais, afinal, é desta forma que o conhecimento consegue perpetuar. “Eu sei que é um período. Sei que o Manual da Fuleragem (criado por ele) vai existir, mas daqui a uns 10, 15 anos uma outra juventude vai vir e vai ter um novo estilo de música que vai cativar essa galera. E outras pessoas vão fazer livros, músicas, outras técnicas pedagógicas que possa ensinar porque a informação tem que prosseguir”.

Parafraseando o educador e filósofo Paulo Freire: “A educação é um ato de amor”. E educar nos tempos atuais requer coragem, não só para ousar no formato de transmitir o conhecimento, mas para resistir as dificuldades enfrentadas pela classe. Neste Dia do Professor, que a luta pela educação siga sendo prioridade e que os profissionais da área sejam valorizados por exercer a profissão que muda o mundo.

