Professor é preso suspeito de estuprar aluna na Bahia

O professor de uma escola particular foi preso, na quinta-feira (20), suspeito de estuprar uma aluna de 13 anos na cidade de Santaluz, interior da Bahia. De acordo com informações da Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão foi cumprido por investigadores da delegacia da região com apoio da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha).

O delegado Edemir Luchini, titular da unidade policial, informou que o abuso ocorreu no dia 20 de setembro, quando a vítima retornava para casa e foi abordada pelo autor do crime. O homem, de identidade não revelada, ofereceu a jovem uma carona por volta das 17h. “A adolescente aceitou a carona por ter sido oferecida pelo professor, entretanto, o investigado trancou as portas do carro, subiu os vidros e a levou para um lugar desconhecido, onde praticou o ato sexual contra a vontade da dela e com uso de violência”, declarou o delegado.

De acordo com o g1 Bahia, a vítima relatou confirmou o abuso, citou que houve uso de violência física e ameaças. Ela escondeu o caso da família por medo. A mãe e uma professora da adolescente perceberam a mudança de comportamento e passaram a sondá-la, até que ela revelou o ocorrido.

Com o cumprimento da ordem judicial, expedida pela comarca de Santa Luz, o suspeito passou por exame de lesão corporal no Departamento de Polícia Técnica (DPT), e está à disposição do Poder Judiciário. Ele deve ser encaminhado para o sistema prisional. O caso segue em investigação.

