Professores: SME Luziânia (GO) abre concurso público com 1926 vagas

A Secretaria Municipal de Educação da cidade de Luziânia, no estado de Goiás, divulgou a realização de um novo concurso público para área da educação do município.

Ao todo, a cidade oferta 1926 vagas para o cargo de professor.

As inscrições serão abertas no dia 18 de novembro de 2022. A banca responsável pela organização do certame é a Aroeira.

O salário oferecido pela SME Luziânia inicialmente é de R$ 3.845,63.

Vagas e salários SME Luziânia – GO

O concurso da Secretaria Municipal de Educação de Luziânia oferece 1926 vagas para professores com nível superior completo na área de pedagogia.

Desse total, 321 vagas são para contratação imediata e outras 1605 vagas são destinadas a formação de cadastro reserva.

O professor aprovado no concurso ministrará aulas para turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, podendo atuar também na alfabetização de jovens e adultos.

O salário oferecido pela Secretaria Municipal de Educação de Luziânia é de R$ 3.845,63 mensais para uma jornada de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ter mais de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar, para os casos de profissionais do sexo masculino, além de outros requisitos que podem ser consultados diretamente no edital.

Inscrições SME Luziânia – GO

Os interessados em participar do concurso da Secretaria Municipal de Educação de Luziânia têm entre os dias 18 de novembro de 2022 a 07 de dezembro de 2022 para realizar a inscrição diretamente pelo site da organizadora do concurso, a Fundação Aroeira.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120.

Os candidatos inscritos no programa CadÚnico do Governo Federal e aqueles que recebem até três salários mínimos mensais tem direito a solicitar a isenção da taxa de inscrição.

O pedido deve ser feito diretamente no formulário de inscrição no site da organizadora do certame.

Atribuições de cargo – SME Luziânia – GO

Participar da elaboração de proposta pedagógica de sua unidade escolar;

Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica de sua unidade escolar;

Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica;

Elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos da Constituição Federal, Art. 206, II;

Elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material destinado à conscientização dos alunos para preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental do país, estado e município;

Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula;

Orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e seleção, leitura e utilização de textos literários e didáticos, indispensáveis ao seu desenvolvimento;

Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos adotados;

Controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação paralela para alunos de menor rendimento;

Elaborar e encaminhar os relatórios das atividades desenvolvidas à direção ou à coordenação da unidade escolar em que está lotado;

Colaborar na organização das atividades de articulação da escolar com as famílias e a comunidade;

Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino;

Participar e/ou organizar reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de trabalho buscando o aperfeiçoamento, atualização e a capacitação profissional bem como a qualidade do ensino, no âmbito de sua atuação;

Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional;

Entre outras funções;

Etapas concurso do SME Luziânia – GO

O concurso da Secretaria Municipal de Educação de Luziânia irá avaliar os candidatos por meio de etapas classificatórias e eliminatórias, como segue abaixo:

Prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva: de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de títulos: de caráter classificatório.

A prova objetiva contará com 50 questões de múltipla escolha e está prevista para ser aplicada em conjunto com a prova discursiva no dia 18 de dezembro de 2022.

Confira a seguir o conteúdo programado para as provas:

Professor de ensino fundamental I – Luziânia GO

Língua Portuguesa – 10 questões

Matemática – 10 questões

Conhecimentos Gerais – 10 questões

Conhecimentos Específicos – 20 questões

Para maiores informações sobre o concurso da SME Luziânia GO, clique aqui e leia o edital na íntegra.