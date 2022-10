O Programa de Integração, Governança e Estratégia do Ministério da Economia busca aprimorar e organizar a gestão estratégica e a governança corporativa do Ministério da Economia em função da junção de quatro diferentes ministérios e da necessidade de alinhar práticas, premissas (diretrizes) e ferramentas.

Programa de Integração: a governança corporativa do Ministério da Economia

Resultante da construção coletiva de servidores e gestores, as bases do programa são:

cadeia de valor;

planejamento estratégico institucional, com a definição de marcos de gestão;

indicadores e iniciativas prioritárias;

plano plurianual, assim como a implementação de ritos e instrumentos de governança pública.

Gestão integrada

De acordo com informações oficiais, o seu principal objetivo é promover a integração da gestão, por meio de uma governança que propicie a ação harmônica entre as estratégias, processos e projetos, para sedimentar as melhores práticas que contribuam ao alcance dos resultados almejados pelo Ministério da Economia.

Objetivos

Integrar os esforços dos órgãos e entidades componentes do Ministério da Economia, a partir de direcionadores estratégicos;

Fomentar a ampliação dos níveis de maturidade em gestão dos diferentes órgãos e entidades componentes do Ministério da Economia;

Convergir estruturas de governança, tanto internamente, como em relação ao centro de governo;

Facilitar e alinhar o processo decisório – baseado em evidências;

Monitorar e comunicar resultados institucionais;

Promover a construção de habilidades institucionais em planejamento, estratégia e governança;

Estruturar um cardápio metodológico em governança e gestão, que respeite as especificidades e necessidades da organização;

Favorecer o espraiamento de boas práticas.

Premissas e significados:

Participação dos representantes dos órgãos do Ministério nos processos de discussão, elaboração e aprovação das diversas temáticas e linhas de atuação do Programa.

Transparência das ações e feedback

Acessibilidade das informações do processo de gestão para o público interno, parceiros institucionais e sociedade e para retroalimentação dos processos decisórios.

Padronização de conceitos para facilitar a comunicação

Elaboração e manutenção de um glossário, a fim de reduzir assimetrias técnicas, uniformizar a linguagem e facilitar a troca de experiências e disseminação de conhecimentos entre pessoas, equipes e órgãos.

Disseminação de melhores práticas de gestão

Coleta, organização e socialização das melhores práticas de gestão.

Foco em resultados

Desenho e implementação de estratégia para geração de valor público, considerando a definição de mecanismos que permitam seu monitoramento e avaliação.

Alinhamento com a cultura organizacional

Consideração dos elementos de cultura organizacional na formulação e gestão das estratégias, assim como engajamento das lideranças nos processos de gestão, de acordo com informações do Ministério da Economia.