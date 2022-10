A área do Ministério da Saúde que realiza investimentos em pesquisas que investigam as necessidades do SUS, o Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) idealizou a unificação de todos os resultados dos estudos em uma única plataforma digital.

Projeto Inova Dados: a reestruturação da gestão de dados de pesquisa em saúde

O Projeto Inova Dados propõe uma reestruturação da gestão de dados para melhoria do processamento e armazenamento dessas informações, em estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico do país, de acordo com informações do Ministério da Saúde.

Laboratório

A criação de um laboratório de dados de pesquisa em saúde trará agilidade aos processos internos dos técnicos do Ministério da Saúde e facilitará a consulta de gestores para subsidiar a tomada de decisão para políticas públicas.

Com organização e tradução do conhecimento fornecido pelas pesquisas, também trará melhorias no acesso às informações pela imprensa e pela sociedade, destaca o Ministério da Saúde. A ferramenta unificada ainda contribuirá com a comunidade científica, pois seus dados estruturados produzirão conhecimentos que podem gerar novas pesquisas científicas.

Hackathon

De acordo com o Ministério da Saúde, o Hackathon é uma maratona de inovação executada para criar soluções de problemas de base tecnológica. Reúne desenvolvedores de software, designers, analistas de produtos e outros profissionais relacionados à área de programação, com o intuito de, em um período curto de tempo, construírem respostas para algum problema específico.

O Projeto Inova Dados tem como desafio a criação de processos de coleta, processamento, armazenamento e transparência das evidências científicas financiadas pelo Ministério da Saúde. O Hackathon mostrou-se a estratégia certa para captar ideias inovadoras ao engajar e desafiar talentos de todo o Brasil, destaca o Ministério da Saúde.

Objetivo

O objetivo do Hackathon, dentro do Projeto Inova Dados, é auxiliar na criação de um modelo de ideias tecnológicas, sejam elas incrementais ou disruptivas, para gerenciamento de dados científicos gerados pelo Ministério da Saúde, com foco no aprimoramento do SUS. No projeto Inova Dados, ocorrem duas etapas seletivas de Hackathon, uma virtual e outra presencial.

Programa de Inovação

O Programa de Inovação consiste no desenvolvimento de soluções tecnológicas que atendam às necessidades do Ministério da Saúde, voltadas a uma gestão de dados unificados em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde capaz de integrar, customizar e simplificar os resultados de pesquisas.

É a solução advinda do Hackathon, esperada para a execução do Projeto Inova Dados. Trata-se, então, de uma parte importante do Projeto Inova Dados, que visa desafiar pesquisadores, gamers e sociedade na construção de uma solução tecnológica para transformar o uso do conhecimento produzido pelo Ministério da Saúde, na área de Ciência e Tecnologia em Saúde, de acordo com informações oficiais.