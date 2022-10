Projeto Rio Todo (Em) Prosa 2022 premia alunos que fizeram vídeos sobre a independência do Brasil

O Projeto Rio Todo (Em) Prosa 2022 premiou 200 alunos da rede municipal de educação do Rio de Janeiro. A premiação foi realizada durante a cerimônia de encerramento do projeto, que aconteceu na quinta-feira, dia 20 de outubro. O evento aconteceu no cinema Estação NET Rio, em Botafogo (RJ).

“Um Rio Bicentenário”

O projeto recebeu cerca de 350 vídeos produzidos por mais de 2 mil estudantes e também por professores. Nesta edição, o tema foi “Um Rio Bicentenário”, tendo como objetivo abordar os 200 anos do bicentenário da Independência do Brasil, através da linguagem audiovisual.

Nesse sentido, o projeto estimulou a participação de estudantes de diversas idades em sete categorias distintas. Puderam participar estudantes matriculados no ensino fundamental I e II, da educação infantil, educação de jovens e adultos (EJA), classe especial e projetos de correção de fluxo.

Além dos alunos e dos professores que os orientaram também puderam participar os profissionais de educação da rede pública de ensino. Os profissionais puderam participar de forma independente, apenas com os seus roteiros, na temática Roteiros fílmicos de um Rio no Bicentenário.

De acordo com a organização, as escolas que participaram do projeto receberam troféu e certificado de participação e todos os 200 alunos receberam medalhas e um kit de livros de literatura.

A cerimônia de encerramento do projeto Rio Todo Em Prosa contou com a presença do secretário de Educação do município, Renan Ferreirinha. De acordo com o secretário, o projeto possibilita que os alunos sejam protagonistas através da arte e da poesia. Nesse sentido, ele afirmou “O que queremos é que os nossos alunos sonhem grande, possam desejar chegar aonde quiserem e é através da arte e da educação que isso vai acontecer”.

