Projetos Cidades Criativas, da Unesco, é apresentado em Penedo

Secom PMP

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) incentiva, desde 2004, uma rede de cooperação entre cidades que trabalham a economia criativa como fator estratégico de desenvolvimento sustentável.

O Projeto Cidades Criativas contempla atualmente 49 cidades do mundo, sendo 12 brasileiras, grupo seleto que pode incluir Penedo a partir de 2023. O edital da seleção será lançado em março do próximo ano.

Para vencer o desafio, o consultor Eduardo Barroso Neto explicou os procedimentos listados para o dossiê que será analisado pela Unesco e que também passa pelo crivo do Itamaraty, setor da diplomacia do Brasil.

O especialista contratado pelo Sebrae na articulação que envolve a Secretaria de Turismo e demais setores da gestão Ronaldo Lopes avalia que o cinema tem a melhor probabilidade de inserir Penedo na rede Cidades Criativas.

O novo momento da 7ª Arte na cidade que já sediou o melhor festival de cinema do Brasil é uma realidade incontestável. O Circuito Penedo de Cinema é mais do que uma programação de acesso gratuito, aberta ao público, para projeção de filmes.

Organizado pela Ufal, com patrocínio do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco e apoio da Prefeitura de Penedo, do Governo de Alagoas e outras instituições, o circuito começa no próximo dia 14 de novembro sua 13ª edição.

Até o dia 20, oficinas, debates, rodas de conversa e muita interação acontecem em meio ao 12º Festival de Cinema Alagoano, o 9º Festival Velho Chico de Cinema Ambiental, a 12ª Mostra de Cinema Infantil e o 15º Festival de Cinema Brasileiro.

Além disso, a recuperação do Cine Penedo – projeto com obras em curso – viabiliza mais uma etapa para a criação de uma escola de audiovisual em Penedo, conforme planejamento da Ufal, e reabre uma sala de cinema na cidade.

Aliado aos investimentos em infraestrutura, nos serviços disponíveis no polo regional ribeirinho e no trabalho que envolve outras áreas da economia criativa, Penedo avança para inclusão no Projeto Cidades Criativas da Unesco.

Texto – Fernando Vinícius/Secom Penedo

Fotos – Maik Vieira/Setur Penedo