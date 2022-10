Promotoria espanhola retira acusações contra Neymar

Foto: Divulgação

A Promotoria espanhola retirou as acusações de fraude e corrupção contra o jogador Neymar no julgamento das supostas irregularidades durante a transferência do atacante do Santos para o Barcelona em 2013.

A decisão foi divulgada nesta sexta-feira (28), sem explicações por parte da promotoria do porque a visão sobre o caso foi mudada.

No processo aberto pela empresa DIS, que representava o atleta, a promotoria pedia dois anos de prisão e multa de 10 milhões de euros, o equivalente a R$ 53 milhões.

A empresa alega que o valor do passe foi diluído em contratos fictícios e que teria recebido menos do que deveria pelo passe. São processados além do jogador, os pais do atacante e os ex-presidentes do Barcelona Sandro Rossel e Josep Bartomeu.

Apesar da retirada das acusações por parte da promotoria, a DIS seguirá com o processo na Espanha contra todos os réus, menos Nadine Gonçalves, mãe do jogador.

