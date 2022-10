Propostas de melhorias para o turismo em Penedo são apresentadas ao COMTUR

As reuniões mensais têm como objetivo principal desenvolver e fortalecer o turismo local

Secom PMP com Assessoria Setur Penedo

Dando continuidade às ações que visam o crescimento e o desenvolvimento do turismo no governo Ronaldo Lopes, a Secretaria de Turismo de Penedo reuniu-se como o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).

Durante o encontro, que acontece na primeira terça-feira de cada mês, foram abordados assuntos como o Plano Municipal de Turismo, realização das reuniões setoriais, ordenamento do trânsito, horário da coleta de resíduos no Centro Histórico, além da apresentação da nova suplente do setor de hotéis e pousadas, Jéssica França.

Para Jair Galvão, Secretário de Turismo, participar de forma ativa das reuniões mensais do COMTUR é de fundamental importância para a melhoria e fortalecimento do turismo da cidade de Penedo.

“Quando o poder público e o setor privado andam lado a lado, os resultados aparecem, e a cada reunião estamos trabalhando para exatamente isso: desenvolver cada vez mais esse setor que é responsável pela geração de emprego e renda do município”, destacou o gestor da Setur.

“Saber que nossos encontros estão fluindo desperta um sentimento de felicidade, pois quem ganha é o turismo da cidade de Penedo, que melhora cada vez mais”, disse Ângela Vieira, presidente do COMTUR.

Além da equipe da Setur, participaram da reunião representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Cultura, Sindilojas Penedo, Senac Alagoas e empresários dos setores bares, restaurantes, hotéis e pousadas.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo