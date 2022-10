Proserv abre vagas de emprego em São Paulo

A Proserv é uma empresa especializada na distribuição de mão-de-obra. Com o objetivo de ser um complemento em logística aos clientes, novas oportunidades de empregos foram divulgadas. Confira, a seguir.

Proserv abre vagas de emprego

Fundada em 2018, a Proserv está com oportunidades de empregos abertas em São Paulo. A empresa é especializada na distribuição de mão-de-obra aos clientes, sendo um ótimo complemento logístico.

A empresa está comprometida com o desenvolvimento sustentável no segmento de e-commerce, bens de consumo, varejo e mais. Quer fazer parte desta equipe? Veja as oportunidades:

Aux. de Serviços (Efetivo) – Itapevi, São Paulo;

Aux. de Serviços (Efetivo) – Carapicuíba, São Paulo;

Aux. de Serviços (Efetivo) – Osasco, São Paulo;

Aux. de Serviços (Efetivo) – Aguaí, São Paulo;

Aux. de Operações (Efetivo) – Jundiaí, São Paulo;

Líder de Operações (Efetivo) – Aguaí, São Paulo.

Como se candidatar

O processo seletivo para as vagas citadas segue em aberto. A Proserv é a principal distribuidora de mão-de-obra do Brasil, tendo o compromisso de entregar serviços de qualidade aos clientes.

Hoje a empresa realiza carga e descarga, montagem de kits, conferência de materiais, abastecimento de linha e mais. Para continuar entregando serviços de alta qualidade, o time precisa trabalhar em conjunto.

Com o mundo cada vez mais competitivo, a empresa busca pessoas com o propósito de entregar mais eficiência e produtividade.

Está interessado em uma das vagas? Acesse a plataforma oficial da empresa e encontre todas as informações necessárias. Na página, os candidatos podem encontrar os requisitos mínimos para participar do processo seletivo e enviar o currículo para análise.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Participe dos principais processos seletivos de grandes empresas.