PS EAD 2023 via Enem: UPE recebe pedidos de isenção da taxa até hoje (14)

A Universidade de Pernambuco (UPE) encerra nesta sexta-feira, dia 14 de outubro, o período para envio de pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Processo Seletivo 2023 via notas do Enem para ingresso em cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EAD).

De acordo com o edital, os pedidos de isenção devem ser feitos virtualmente, por meio do site da UPE. O edital indica ainda que podem solicitar o benefício os candidatos que:

são inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)

são servidores da UPE, e/ou seus cônjuges e/ou seus dependentes legais em primeiro grau.

Inscrições abertas

O período de inscrição do Processo Seletivo EAD 2023 já está aberto. Conforme as orientações da UPE, os interessados poderão se inscrever até o dia 4 de novembro, por meio do preenchimento deste formulário eletrônico.

Os candidatos não isentos devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 30, para efetuar o cadastro na seleção.

Seleção via Enem e SSA

A classificação dos inscritos será feita a partir do aproveitamento do desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio. A UPE vai aceitar as notas das edições do exame ocorridas entre 2017 e 2021. Os candidatos podem optar também por concorrer às vagas com as notas do SSA (Sistema Seriado de Avaliação). Para isso, é necessário ter realizado as três etapas do SSA e ter sido aprovado e/ou classificado.

Vagas ofertadas

Ao todo, a UPE está ofertando 424 vagas para diversos cursos de graduação EAD. Há vagas para o curso de bacharelado em Administração Pública e para as licenciaturas em Ciências Biológicas, História, Letras e Pedagogia.

As vagas estão distribuídas entre os polos da UPE localizados em Afrânio, Águas Belas, Cabrobó, Carpina, Floresta, Gravatá, Ouricuri, Palmares, Sertânia, Surubim, Triunfo, Jaboatão dos Guararapes, Santa Cruz do Capibaribe, São José do Egito, Tabira e Fernando de Noronha.

Veja mais detalhes no site da UPE.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UECE encerra hoje (14) o período de inscrição para o Vestibular 2023; saiba mais.