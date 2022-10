PUC-SP recebe inscrições para o Vestibular de Verão 2023

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) está com as inscrições abertas para o Vestibular de Verão 2023. De acordo com o edital, o período de inscrição segue aberto até o dia 17 de novembro deste ano.

Conforme as orientações do edital, os interessados deverão se inscrever online, exclusivamente por meio do site do Nucvest. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

De acordo com a PUC-SP, o valor integral da taxa de inscrição é de R$ 180,00. A universidade concederá desconto de R$ 20,00 para pagamentos feitos até o dia 31 de outubro, ficando a taxa no valor de R$ 160,00.

Provas do Vestibular de Verão

A classificação dos inscritos no Vestibular de Verão 2023 será feita a partir de prova sobre assuntos do Ensino Médio aplicada pela PUC-SP de forma virtual. A aplicação das provas está marcada para o dia 27 de novembro, um domingo, no período da manhã e com duração máxima de 3 horas e 30 minutos.

Ainda de acordo com o edital, a aplicação das provas será dividida em dois blocos. O acesso à Sala de Espera do 1º Bloco será feito entre 9h e 9h29. O início da aplicação das provas do 1º Bloco está previsto para 9h30 e a duração será de 90 minutos.

Já o acesso à Sala de Espera do 2º Bloco será entre 11h20 e 11h39, com início das provas às 11h40. A duração da aplicação do 2º Bloco será de 120 minutos. Veja a seguir a composição da avaliação:

1º Bloco – Provas de Redação e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

2º Bloco – Provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e de Matemática e suas Tecnologias.

Vagas e resultados

A oferta total da PUC-SP é de 2.465 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023. As oportunidades são para 35 cursos de graduação de diversas áreas.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 13 de dezembro deste ano. Na mesma data, a PUC-SP deve divulgar orientações para as matrículas.

Acesse a página do vestibular para mais informações.

