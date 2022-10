Quais as propostas de Lula e Bolsonaro para o Auxílio Brasil

O segundo turno das eleições presidenciais está oficialmente definido. Este ano, a disputa será entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT). Ambos os candidatos já apresentaram uma série de propostas para os pagamentos do Auxílio Brasil a partir do próximo ano de 2023, embora nos dois casos não esteja muito claro como eles conseguirão manter a palavra.

Do lado do ex-presidente Lula (PT), existe a promessa de manter o Auxílio Brasil do Governo Federal na casa dos R$ 600 no próximo ano. Hoje, a indicação oficial é de que os repasses só serão feitos dentro deste patamar até o final de 2022. Por esta lógica, a partir de 2023, o valor voltaria a ser de R$ 405.

Além da promessa de manter o benefício na casa dos R$ 600, Lula também vem prometendo pagar uma espécie de adicional no saldo de R$ 150 por criança menor de seis anos de idade. Trata-se de um projeto acumulativo. Assim, famílias com mais crianças, receberiam R$ 150 por cada um dos filhos nesta faixa etária.

Do lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), as promessas também existem. Assim como Lula, o atual chefe de estado também garante que deve manter o Auxílio Brasil na casa dos R$ 600 caso seja reeleito no segundo turno este ano.

Além da promessa de manter o benefício neste patamar, Bolsonaro também vem prometendo pagar um adicional no valor de R$ 200 para cada cidadão do projeto que conseguir um emprego formal. A ideia é que o usuário receba o salário e também o adicional por um determinado período de tempo.

Como pagar?

A questão agora é descobrir como conseguir pagar para manter estas promessas. Até aqui, nem Lula e nem Jair Bolsonaro explicam de fato como conseguirão bancar suas propostas oficiais.

O atual presidente Bolsonaro já deu algumas declarações sobre o assunto. Falou em taxar lucros e dividendos, vender estatais e até mesmo em prorrogar o período de calamidade pública, mas nada foi oficializado até aqui.

Do lado do presidente Lula, a promessa é acabar com o teto de gastos, o que poderia abrir espaços dentro do orçamento para 2023. De todo modo, também não está claro como o candidato do PT conseguirá cumprir as suas promessas apenas com a remoção do teto de gastos.

O Auxílio Brasil hoje

Hoje, o Auxílio Brasil do Governo Federal não faz nenhum tipo de pagamento adicional para os seus usuários. O que existe até aqui é a soma de uma série de benefícios internos.

De todo modo, o programa atende atualmente pouco mais de 20,65 milhões de pessoas em todo o Brasil. Os dados do Ministério da Cidadania apontam para um recorde na história do projeto, mesmo considerando os anos do antigo Bolsa Família.

O Auxílio Brasil deverá seguir na pauta dos candidatos que disputam as eleições este ano no Brasil. A expectativa é de que eles apresentem ainda mais propostas, já que dados de pesquisas recentes indicam que mais de 25% do eleitorado brasileiro é diretamente impactado por estes valores.