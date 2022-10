Os benefícios de traçar objetivos de longo prazo podem ser percebidos com o passar do tempo, uma vez que eles costumam ser visíveis na maior parte dos casos.

Porém, se você sente que tem dificuldades para traçar os seus objetivos para o futuro, pelo fato de não perceber benefícios nessa prática, então confira este texto que preparamos para você. 🙂

Quais os benefícios de traçar objetivos de longo prazo?

São diversos os benefícios de traçar objetivos de longo prazo e estabelecer metas para o futuro. Porém, por conta do comportamento imediatista, alguns indivíduos podem ter dificuldades para compreender os efeitos do “tempo passando”.

Sendo assim, trouxemos alguns pontos que podem servir de reflexão nesses casos. Acompanhe abaixo:

1. Redução de comportamentos impulsivos

Quando não temos objetivos de longo prazo bem estabelecidos, podemos cometer o equívoco de ter comportamentos impulsivos no presente.

Vamos imaginar o seguinte exemplo: se o seu objetivo de longo prazo é aprender inglês fluente, então você sabe que faltar às aulas não será bom, não é mesmo? Logo, dificilmente você abrirá mão das suas aulas para, simplesmente, ficar à toa em casa.

Isto é, embora a vontade de ficar em casa possa surgir, o objetivo de longo prazo servirá de base na hora de ponderar se essa é ou não uma boa ideia.

2. Motivação em dias difíceis

Saber aonde queremos chegar também pode contribuir para um aumento da motivação nas mais diversas atividades cotidianas.

Dito de outro modo, quando sabemos que determinada tarefa difícil faz parte do passo a passo para atingir um sonho, nós podemos nos sentir mais motivados para seguir adiante.

Em contrapartida, sem um objetivo claro, podemos ter a sensação de que a atividade ruim é feita em vão, o que pode desmotivar.

3. Foco nos resultados

O foco nos resultados também pode ser um dos benefícios de traçar objetivos de longo prazo. Isso porque, quando soubermos aonde queremos chegar, o resultado se tornará uma “linha de chegada” para nós. Logo, poderemos nos sentir mais instigados em ir adiante, focando no propósito que traz sentido para as nossas vidas.

4. Desenvolvimento de etapas rumo ao crescimento

Traçar objetivos de longo prazo é saber aonde queremos chegar lá na frente. Porém, não é só isso. Os objetivos de longo prazo também nos mostram os passos necessários para atingirmos determinados resultados.

Logo, conseguimos estabelecer etapas rumo ao nosso objetivo, que promovem nosso crescimento e desenvolvimento. Dessa maneira, as chances de sucesso podem ser maiores, ao mesmo tempo em que reduzimos as chances de nos sobrecarregarmos com a necessidade de “querer tudo para ontem”.

5. Propósito para as atividades executadas

Quantas vezes você já se sentiu pouco motivado e até confuso com relação aos motivos pelos quais estava fazendo determinada tarefa no trabalho? Saiba que isso é muito comum para algumas pessoas, e é algo natural.

No entanto, quando pensamos nos benefícios de traçar objetivos de longo prazo, podemos contar com a possibilidade de termos um verdadeiro propósito por trás das nossas ações, que, inclusive, pode aumentar a nossa satisfação naquilo que fazemos.

Por isso, traçar esses objetivos pode ser um caminho promissor.