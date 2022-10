Qual é o principal obstáculo para empreender?

Foto: Reprodução

Se alguém lhe perguntar do que precisa para ser feliz, certamente seu olhar irá longe e tudo passará como se fosse um filme na sua cabeça, não é mesmo?

E se a pergunta for sobre sua empresa? Do que ela precisa para aumentar sua produção ou melhorar o índice de vendas, por exemplo? É bem provável que você vai numerar os tópicos um a um.

Agora, e se o questionamento envolver reconhecer suas falhas ou derrotas para se obter sucesso como empreendedor, como mudar de ramo? Você pode não querer encarar a realidade, mas saberá certamente sobre a necessidade.

Seguindo este raciocínio, fica muito fácil imaginar porque nosso maior obstáculo não é o desconhecido, mas, justamente, a hora de entrar em ação.

Vou contar uma história. A minha empresa trabalha com higienização e blindagem de estofados. Durante a pandemia da Covid-19, tivemos de nos reinventar, considerando o fato de que ninguém queria receber prestadores de serviço nas suas casas.

Foi o momento de pensar nos pilares da empresa – saúde, qualidade de vida e bem-estar – e colocá-la a serviço da inovação.

Como proporcionar isso ao nosso cliente, se tínhamos restrições de acesso nas casas, condomínios e edifícios? Este era meu grande desafio, inovar e, ao mesmo tempo, permitir à rede faturar. Como fiz isso?Veja a seguir:

Do limão, uma limonada!

Passei um mês recluso, pensando e refletindo no que fazer. Foi assim que, saí da zona de conforto e implementei o serviço de sanitização UVC nas cidades ao qual estávamos atuando.

Nos tornamos referência na higienização e na blindagem de estofados, além do combate ao coronavírus.

Ajudar e compartilhar o bem

Durante a pandemia, ajudamos muitos asilos com nossos serviços dando conforto e proteção aos velhinhos. Como já falei nesta mesma coluna, “quando você serve, também abre uma conexão para receber”.

Ao saber sobre nosso trabalho, um aplicativo móvel entrou em contato e fechamos um grande contrato para as principais capitais do Brasil, proporcionando-nos um faturamento de mais de R$ 4 milhões em plena pandemia, somente com a sanitização veicular.

Não reclame, agradeça!

O que aprendi na pandemia e venho aprendendo ao longo da minha vida? Muitas vezes ficamos acomodados, sem querer abandonar a nossa zona de conforto, mas, quando ousamos começamos a colher a abundância

Isso porque você parou de reclamar e começou a agradecer. Você identificou o problema, arregaçou as mangas e fez o que sabia que tinha de ser feito.

E é assim que mantemos a roda da vida funcionando e nos permitindo prosperar e colher bons frutos em cima das nossas ações!

