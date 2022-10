Qualicorp abre vagas de EMPREGO pelo Brasil

A Qualicorp, referência em administrar planos de saúde, abre novas oportunidades de trabalho para moradores do Brasil. Para fazer parte da equipe, o interessado deverá gostar de trabalhar em equipe, ser proativo, responsável e se identificar com o perfil da companhia. Continue lendo e veja mais detalhes sobre como finalizar sua candidatura.

Qualicorp anuncia novas contratações em cidades do Brasil

A Qualicorp, líder nacional em administrar e comercializar planos de saúde coletivo, é uma das maiores dentro do setor em que atua. A companhia tem como principal objetivo oferecer aos seus consumidores, colaboradores e fornecedores uma experiência única e satisfatória em todas as áreas. Além de ser conhecida nacionalmente dentro da área da saúde, a rede conquistou o selo de Excelente Lugar para Trabalhar por dois anos consecutivos no ano de 2021.

Buscando por novos talentos, a companhia divulgou recentemente novas posições abertas em várias de suas unidades espalhadas em todo o país. Para tornar-se um membro, será necessário atender aos requisitos básicos, gostar de desafios, ser responsável e ter muita vontade de aprender.

Confira as vagas divulgadas através da plataforma GUPY:

Analista de Cliente Corporativo Pleno – Barueri;

Analista de Contas Médicas – Barueri;

Analista de Implantação Pleno – São Paulo;

Consultor de Vendas – Belo Horizonte;

Consultor de Vendas – Fortaleza;

Desenvolvedor – Barueri;

Especialista Tech Lead – São Paulo.

Como enviar seu cadastro

Para garantir sua participação no processo da empresa Qualicorp, o interessado deverá ter certeza de que atendeu aos requisitos básicos da função escolhida, e morar em regiões próximas à companhia. Para ter acesso a ficha de cadastro basta acessar o site de participação.