Quando o Banco Central vai liberar a 2ª etapa do Sistema Valores a Receber?

Milhares de cidadãos ainda estão aguardando a segunda etapa do programa Valores a Receber do Banco Central (BC). De acordo com a instituição, ainda restam cerca de R$ 4 bilhões a serem devolvidos para os brasileiros.

A iniciativa tem o intuito de reembolsar quem tem dinheiro esquecido nos bancos e instituições financeiras. Na primeira etapa, mais de 28 milhões de pessoas físicas e jurídicas puderam resgatar os valores.

Além disso, mesmo quem já recebeu as quantias na primeira rodada, poderão participar novamente do segundo lote de consultas. Isso porque, novas informações serão adicionadas ao sistema do BC.

Novas regras dos Valores a Receber

O sistema Valores a Receber conta com algumas mudanças após conclusão da primeira fase. Uma delas é que não será necessário realizar o agendamento. Dessa forma, o cidadão poderá solicitar o saque do dinheiro no momento da primeira consulta.

Ademais, o sistema vai contar com novas informações repassadas pelas instituições financeiras. Ou seja, quem não tinha valores a receber na primeira etapa deve consultar novamente o Sistema, uma vez que pode haver uma nova quantia disponível.

Como mencionado, novas fontes de recursos serão incluídas na próxima etapa, sendo elas de:

Tarifas que foram cobradas de forma indevida, não previstas em Termos de Compromisso assinados o BC;

Parcelas ou obrigações relativas às operações de crédito que passaram por cobrança de forma indevida;

Fundo Garantidor de Créditos (FGC);

Contas de pagamento pré-paga e pós-paga que acabaram sendo encerradas ainda com saldo disponível;

Contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários para registro de operações de clientes encerradas com saldo disponível;

Entidades que estejam em liquidação extrajudicial;

Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop).

Cuidado para não cair em golpe

Desde o anuncio o programa, algumas páginas fraudulentas aproveitam que as pessoas estão curiosas para saber se têm dinheiro esquecido a ser devolvido e cobram para revelar em qual bancos os valores estão.

Neste caso você precisa ter bastante cuidado. Isso porque, além de pegar o seu dinheiro, os criminosos terão acesso aos seus dados pessoais, o que pode acabar gerando um outro golpe futuramente.

Sendo assim, é necessário que antes de qualquer coisa o cidadão se certifique que as páginas nas quais está navegando pertencem realmente ao Banco Central. As consultas, por exemplo, devem ser realizadas pelo link valoresareceber.bcb.gov.br.

Ademais, o BC informou que não envia links e nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais.

“Ninguém está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber. Portanto, nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. É golpe!”, ressalta a página de serviços do governo federal.

Então, será preciso segurar a ansiedade. “Em breve, o Banco Central divulgará a data de reabertura do sistema para novas consultas e resgate dos saldos existentes”, reforça o comunicado da instituição.