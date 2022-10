Quanto dinheiro eu gastei em League of Legends

Liga dos lendários é um jogo grátis para jogar, mas sim, tem algumas compras no jogo. Qualquer um pode jogar o jogo de graça, aproveitar o trabalho de Runeterra e testar suas habilidades contra o Summoner’s Rift. O jogo tem várias compras no jogo, como skins, passes de batalha e muito mais. Você recebe uma tonelada de skins chamativas, que você pode adquirir comprando-as no jogo.

Da mesma forma, existem passes de batalha, HexTech e sistemas de criação de itens que você terá que comprar. O dinheiro que você gasta em League of Legends primeiro será convertido para a moeda do jogo, que você pode usar para comprar itens.

Quanto dinheiro gastei na liga

Se você gosta de jogar e gastar dinheiro em League Of Legends para obter esses itens, você deve verificar quanto dinheiro gastou. Se você quiser verificar quanto dinheiro gastou no League of Legends, este artigo o ajudará com isso. Este artigo discutirá como você pode verificar quanto dinheiro gastou em League of Legends ou gastou em LOL.

Verificando quanto gastei em League of Legends

A Riot Games agora mostra quanto dinheiro você gastou no League Of Legends ou desperdiçou no lol. Se você quiser acompanhar o dinheiro que está gastando no League Of Legend, siga as etapas abaixo:

Dirija-se a isso Página de suporte da Riot Games . Role para baixo e você encontrará um Conecte-se botão nesta página. Clique neste botão e você terá que fazer login com sua conta Riot. Digite seu nome de usuário e senha e clique em entrar .

Depois de fazer login, você será direcionado de volta para a página de suporte. O botão de login agora será substituído pelo botão Mostre-me o dinheiro botão. Clique neste botão.

Depois de clicar neste botão, você verá quanto dinheiro gastou em League Of Legends.

Dessa forma, você pode ver quanto dinheiro gastou neste jogo. Observe que o valor refletido será apenas para a região atual associada à sua conta. Você não poderá ver os gastos de nenhuma outra região não associada à sua conta.

Demos o link para o site oficial para que você verifique o dinheiro gasto. Você encontrará vários outros sites de terceiros que afirmam mostrar quanto dinheiro você gastou no jogo. Esses sites podem ser maliciosos e podem prejudicar sua conta e bani-lo de jogar. Recomenda-se verificar o dinheiro gasto apenas no site oficial.

Quanto tempo perdi com lol

Acesse wol.gg

Digite o nome do seu invocador.

Selecione uma região.

Selecione “Quanto tempo passei no League of Legends” no menu suspenso

Palavras finais: desperdiçado em lol



É assim que você pode verificar quanto dinheiro gastou em League Of Legends. Mencionamos a maneira oficial de fazer isso, e o link que fornecemos acima levará você à página oficial de suporte dos jogos da Riot. Assim, você pode verificar facilmente o dinheiro gasto seguindo as etapas acima. Você não precisa se preocupar com o banimento da sua conta.