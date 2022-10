Foto: Stanley Morales / Pexels

Saber quanto ganha um jogador de futebol profissional, é a curiosidade de milhares de pessoas, sejam aquelas que desejam um dia se tornar profissionais também, ou não.

Devido a uma vida repleta de luxos, é comum que seja o desejo de muitos meninos se tornarem, grandes astros do jogo de futebol.

Os salários dos jogadores são mantidos em sigilo pelas equipes, mas algumas pesquisas mostram que os principais atletas podem ganhar milhões de dólares por ano.

Com tanto dinheiro envolvido, não é surpreendente que o futebol seja um dos esportes mais populares do mundo.

Mas nem sempre essa é a realidade. Alguns jogadores, como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, podem chegar a ganhar mais de R$ 1 milhão por mês.

Isso sem contar os bônus e incentivo que eles recebem dos clubes ou da seleção nacional. Além do salário, os jogadores também faturam com publicidade e patrocínio.

Com todo esse dinheiro, é natural que alguns jogadores tenham um padrão de vida luxuoso, com carros caros, casas luxuosas e viagens para lugares exóticos.

No entanto, esse não é o padrão de ganho para todos e nesse artigo, você descobrirá quanto ganha um jogador de futebol profissional. Na verdade, a maioria dos jogadores profissionais ganha um salário relativamente modesto.

Quanto ganha um jogador de futebol?

Os jogadores de futebol são extremamente bem remunerados pelo seu talento e habilidade. Em média, um jogador profissional pode ganhar entre R$ 5.000 e R$ 10.000 por mês, dependendo do clube que atua e do campeonato em que joga.

Grandes jogadores podem ganhar muito mais do que isso, chegando a receber milhões de reais por ano. É o caso dos jogadores da seleção brasileira, que costumam ser contratados pelos grandes clubes europeus para atuar em seus principais campeonatos.

Mas sempre existe o outro lado da moeda, não é mesmo? Enquanto alguns jogadores ganham salários na casa dos milhões, existem aqueles que não recebem mais do que um salário-mínimo.

Claro que você pode sonhar com o dia em que irá comprar uma mansão com seu salário, sabendo exatamente quanto ganha um jogador de futebol. Mas é preciso saber a verdade.

No início de carreira, em pequenos clubes e principalmente quando ainda não existe patrocínio ou valores pela sua imagem em campo, o salário talvez não passe de R$1.500,00.

Em clubes menores e de regiões circunvizinhas de capitais, em muitos casos o salário pode ficar em apenas R$900,00.

Mas, o salário tende a valorizar conforme a visibilidade e desempenho do jogador. Plataformas de apostas como a 22Bet também exercem esta mudança. Pois, um jogador muito mencionado nas apostas tende a ser mais influente.

O principal motivo da sua determinação

Tendo como base esses salários, é importante que a sua motivação e determinação, não esteja baseado apenas no dinheiro.

Afinal de contas, muitos pensam que ser jogador de futebol é, na verdade, um dinheiro que vem fácil, apenas participando dos campeonatos.

Além do comprometimento com o time e com a sua própria carreira, tanto o seu físico como o emocional precisam estar muito bem treinados, para aguentar a pressão da vida de jogador.

Por mais que muitos não acreditem, ser jogador profissional também tem as suas exigências e principalmente as renúncias, afinal de contas é uma vida árdua no dia a dia e não é efetuada apenas de ganhos.

Os jogadores de futebol são altamente pagos, pois representam uma grande parte da indústria do entretenimento. Além disso, os mais conhecidos acabam representando também uma ideia, representando marcas e empresas. Por tanto, é justo que recebam uma bela quantia por isso.

Os jogadores mais bem pagos podem ganhar milhões de dólares por ano, enquanto os menos bem pagos ainda podem ganhar centenas de milhares de dólares. Isso claro, quando começam a fazer sucesso em sua carreira como jogador de futebol profissional.

O salário dos jogadores depende de diversos fatores, como o seu talento, a sua popularidade e o país onde atuam.

Confira abaixo algumas das formas que um jogador de futebol profissional pode compor a sua renda, além do salário mensal que recebe:

Luvas: valor recebido no início do contrato;

Direito de arena: porcentagem do valor que os clubes recebem autorizando a transmissão dos jogos;

Participação do valor do passe: o jogador recebe uma comissão, quando acontece a venda do passe do atleta de um clube para o outro.

Licença de uso de imagem: para os casos onde o jogador permite que sua imagem seja utilizada em contratos publicitários;

Bichos: termo utilizado no futebol, para indicar o valor que os atletas recebem quando o time tem um excelente desempenho em campo.

Dessa forma é fácil entender quanto ganha um jogador de futebol, sabendo que de diferentes maneiras ele ainda pode compor a sua renda, o que o faz ter um excelente salário e uma vida luxuosa, especialmente para aqueles que são mais conhecidos e que tem um excelente desempenho.

Garanta um ótimo salário como jogador de futebol

Se você pesquisou quanto ganha um jogador de futebol, é possível que tenha o desejo de ganhar o mesmo salário e ter uma vida de qualidade, não é mesmo?

Para isso, é preciso que desde hoje você tenha uma boa assessoria.

Por tanto, em sua trajetória como jogador de futebol profissional, procure contar sempre com excelentes profissionais com conhecimento e perícia nessa área.

Dessa forma, um assessor poderá indicar para você, os melhores campeonatos para participar, quais são os clubes que estão precisando de jogadores, assim como, locais onde os olheiros estão visitando e que podem proporcionar uma excelente oportunidade para você mostrar seu talento.

Tudo isso irá te ajudar a chegar mais rápido aos seus objetivos e alcançar o sucesso no mundo do futebol!

Com base nas suas preferências e objetivos, ele conseguirá encontrar o evento ideal para você, garantindo que você tenha uma experiência positiva.

Uma assessoria como essa poderá fazer toda a diferença, especialmente, para aqueles que estão começando ou ainda, para quem não tem contatos e precisa saber por qual caminho percorrer.

Além disso, o assessor também pode ajudar a identificar quais são os principais adversários e como se preparar para enfrentá-los. Tudo isso garante que você esteja sempre competindo na sua melhor forma e tenha maiores chances de alcançar o seu potencial máximo.

