Quem é Janja da Silva, futura-primeira dama do Brasil

A futura-primeira dama do Brasil, Janja, como os amigos a apelidaram, nasceu em União da Vitória, no Paraná, em 1966, e se mudou para Curitiba ainda na infância. Esposa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito presidente da República neste domingo (30), Rosângela da Silva se tornará a nova-primeira dama do país a partir de 1º de janeiro de 2023.

Janja filiou-se ao PT aos 17 anos. Posteriormente, formou-se em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e se especializou em História. Com MBA em gestão social e sustentabilidade, a atual esposa de Lula atuou como coordenadora de programas voltados ao desenvolvimento sustentável na hidrelétrica de Itaipu, onde começou a trabalhar em 2005.

Ela trabalhou na Eletrobras entre 2012 e 2016. Na estatal, a socióloga foi assessora de comunicação e relações institucionais. Ela viajou a Itaipu em 2016 e se desligou da hidrelétrica em 2020.

De militante à esposa

Janja conhece Lula desde a década de 1990, quando participaram de caravanas da cidadania. Posteriormente, ela participou das vigílias em Curitiba no período em que Lula esteve preso na superintendência da Polícia Federal do Paraná.

Em entrevista a um podcast, Lula contou que Janja mandava “comidinha” para ele todas as noites, além de fazer visitas e enviar cartas.

O relacionamento de Janja e Lula veio à tona em 2019, após uma visita do ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser Pereira ao petista. Ele revelou, através de uma rede social, que Lula estava apaixonado e que seu primeiro projeto ao sair da prisão era se casar.

Os dois vivem juntos desde que o presidente foi solto, em novembro de 2019. Se casaram em maio de 2022, em São Paulo.

Participação na campanha

Janja foi ativa durante a campanha da reeleição de Lula. Ela apresentou a nova versão do jingle “Lula Lá” durante lançamento da pré-campanha do ex-presidente, em maio deste ano.

A socióloga também fez a “ponte” da candidatura de Lula com a classe artística. Na segunda-feira (26), ela organizou um evento em São Paulo, considerado pela coordenação da campanha o “último grande ato” antes do primeiro turno das eleições.

