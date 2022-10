Quem recebe o PIS de até R$ 1.212 HOJE (24/10)? Veja a TABELA PIS, calendário e quem poderá receber

As parcelas, por sua vez, podem chegar ao valor de R$ 1.212.

CONSULTA

A princípio, é importante destacar que os trabalhadores podem consultar o PIS por meio dos aplicativos:

Carteira de Trabalho Digital;

Caixa Trabalhador;

Caixa Tem.

O número do Programa de Integração Social – PIS, também chamado de NIT (Número de Inscrição do Trabalhador), é de extrema importância para o beneficiário receber o PIS. Para saber qual o número, é necessário consultar o site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

TABELA do benefício de 2022

A tabela PIS define o valor do PIS 2022 de acordo com os meses trabalhados, ou seja, os beneficiários receberão o valor de maneira proporcionalmente. A parcela máxima de R$ 1.212 somente será liberada para quem trabalhou durante todos os meses de 2020.

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.

CALENDÁRIO PIS 2022

O calendário PIS permite a retirada dos recursos do PIS 2022 e do Pasep 2022 até o dia 29 de dezembro. Dessa forma, o PIS 2022 segue disponível em agosto.

COMO RECEBER?

O pagamento do PIS é realizado para trabalhadores de empresas privadas e ocorre por meio da Caixa Econômica Federal. O depósito do PIS 2022 foi depositado automaticamente em uma conta poupança social digital aberta automaticamente pela CAIXA. A consulta pode ser feita através do aplicativo oficial do Caixa TEM.