quem recebe pagamentos antecipados neste sábado, 22

O Governo Federal deve liberar os saldos do seu Auxílio Brasil neste sábado (22) para os usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 9. Segundo o calendário oficial de repasses, este grupo deveria receber a quantia apenas na segunda-feira (24), mas o Ministério da Cidadania decidiu liberar o saldo já neste final de semana.

A prática de antecipação de algumas datas do calendário ainda é nova e muitas pessoas ainda não conhecem. Desde setembro deste ano, o Governo está optando por antecipar os repasses para todos os grupos que recebem as quantias do Auxílio Brasil nas segundas. Estes indivíduos estão podendo movimentar o saldo já no final de semana anterior.

Todas as demais datas do calendário de pagamentos do Auxílio Brasil seguem inalteradas e sem nenhum tipo de antecipação. Nesta sexta-feira (21), por exemplo, a liberação está acontecendo para os usuários que possuem o NIS final 8. Cidadãos com NIS finais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 já receberam os saldos em datas anteriores.

Antecipação

Vale lembrar que o Governo Federal pretendia pagar o Auxílio Brasil deste mês de outubro a partir do dia 18, como previa a regra geral de liberações do programa. Contudo, o Ministério da Cidadania decidiu antecipar as liberações, e começar a pagar o benefício a partir do último dia 11. A expectativa é de que todos os beneficiários recebam os saldos até o próximo dia 25.

Ao todo, pouco mais de 21 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do Auxílio Brasil neste mês de outubro. Esta é a primeira vez que os repasses chegam neste patamar de atendidos. Entre os meses de setembro e outubro, estima-se que mais de 450 mil famílias tenham entrado no programa social. Desde o início do ano, já são mais de 7 milhões de novos atendidos.

Como faço para movimentar?

Para movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil, não é necessário sair de casa. De maneira remota, o cidadão consegue mexer na quantia através do sistema do app do Caixa Tem. Pelo aplicativo, é possível pagar contas, transferir saldos e até mesmo gerar um código para saque.

Com esta numeração, o cidadão consegue sacar a quantia em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Quem não tem uma conta poupança social digital neste sistema, passa a ganhar uma automaticamente.

Além do Caixa Tem, o usuário pode movimentar o saldo do Auxílio Brasil através do cartão do programa, ou mesmo o do antigo Bolsa Família. Nos dois casos, é possível realizar a movimentação do saldo do benefício.

O calendário do Auxílio Brasil

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado dos pagamentos do Auxílio Brasil para este mês de outubro:

11 de outubro: Usuários com NIS final 1

13 de outubro: Usuários com NIS final 2

14 de outubro: Usuários com NIS final 3

17 de outubro: Usuários com NIS final 4

18 de outubro: Usuários com NIS final 5

19 de outubro: Usuários com NIS final 6

20 de outubro: Usuários com NIS final 7

21 de outubro: Usuários com NIS final 8

24 de outubro: Usuários com NIS final 9

25 de outubro: Usuários com NIS final 0