Quer viajar? Conheça sites com passagens aéreas mais baratas

Quando você decide viajar, uma das primeiras coisas a se preocupar é com as passagens. E para isso, fazer uma boa pesquisa de preços é essencial. Mas, e se te disséssemos que existem sites que vendem passagens aéreas mais baratas e de forma segura?

Isso mesmo! É possível pesquisar valores em sites confiáveis e ter suas passagens aéreas mais baratas para economizar e investir em outras coisas na viagem. O Notícias Concursos, na matéria deste sábado (15) te direcionará nesse sentido para que você possa se divertir sem preocupações.

Onde comprar passagens aéreas mais baratas?

Segundo levantamento da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o valor da passagem aérea teve um aumento de 70% somente em um ano. Então, economizar tornou-se necessário e importante. Isso porque, em uma viagem, há outros gastos que não podem ser deixados de lado.

Atualmente, quem gosta de viajar por aí, pode recorrer aos vários sites que oferecem pacotes completos. Mas, o problema, é que alguns não são idôneos e outros são melhores e mais vantajosos.

Decolar

A Decolar é uma grande agência da América Latina. Fazer um comparativo de preços no site é super simples:

Escolha a cidade da partida;

Após, escolha a cidade do destino;

Escolha a data da viagem;

Opte pela classe em que deseja viajar;

Você também pode filtrar as buscas pela companhia aérea, valor, bem como paradas, aeroporto, duração, bagagem inclusa ou não, e horário.

Além disso, o site oferece a contratação da hospedagem, o pacote completo da viagem, aluguel de carro, seguro e ingresso para os passeios e as atrações turísticas. Agora, há também aluguel de apartamentos, casas ou chalés para temporadas.

Submarino Viagens

A Submarino Viagens, atuante no mercado desde 2006, foi adquirida pela CVC no ano de 2015, é bastante semelhante em se tratando de serviços que a Decolar. Isso porque a forma de buscar pelas passagens é feita também colocando local da origem e do destino, data, classe e a quantidade dos passageiros.

O que diferencia, entretanto, é a presença dos filtros para busca pela tarifa e também os números dos voos. Além disso, tem atualização de resultados de 30 em 30 minutos. Assim, o site ainda tem um blog: o “Bora nessa trip”, que tem dicas com roteiros, passeios e pontos turísticos.

Fora a venda dos voos, a Submarino Viagens oferece contratação de seguro, hospedagens, bem como câmbio e aluguel de casa.

ViajaNet

O ViajaNet reúne passagem área, pacote de viagens, hotel, bem como ingressos com os preços mais em conta. Na página inicial você encontra muitas ofertas relâmpago e promoções. Além dos hotéis e voos, a plataforma ajuda na busca pelos melhores aluguéis de carros, contratação do seguro e os passeios.

Max Milhas

O Max Milhas também oferta passagens com desconto, assim como permite a busca pelos pacotes com hotéis e viagens. Aliás, é possível também adicionar filtros, como quantidade das bagagens e paradas. Sua diferença é que tem a possibilidade do cliente vender milhas, mas com definição da modalidade de venda, os programas de fidelidade na companhia aérea, sem contar com a quantidade das milhas a serem vendidas.

123Milhas

O 123Milhas reúne várias ofertas de passagens aéreas mais baratas e também hotéis, como os outros sites. Mas, aqui se utiliza uma espécie de banco de milhagem a fim de fazer valores bem mais em conta. Além disso, essa plataforma oferece serviços como seguro para viagem e o aluguel de automóveis. Para encontrar voos, basta informar o local ou aeroporto onde será a origem e o destino, data de viagem e quantidade de passageiros.