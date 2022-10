‘Queria pegar Juliette’, revela Lumena

Foto: Reprodução / TV Globo

Lumena fez uma revelação que surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira (14). No Twitter, a baiana entregou que tem interesse de pegar a colega de confinamento e campeã do ‘Big Brother Brasil 21’, Juliette.

“Eu saí do BBB levemente escorraçada pelo Brasil. Ninguém queria me pegar. Estava numa seca tão miserável… ninguém me dava valor, nem um contatinho. Nem L, nem G, nem B, nem T, nem branco, nem preto, nem mulher, nem homem. Estava jogada ao relento, numa depressão miserável, minha autoestima parecia a bosta do cavalo do bandido. O bicho estava pegando pra mim. Vocês acham que eu ia para o Caribe para ficar escolhendo? Eu queria beijar. Eu não saí igual a Ju, que saiu grandona. Queria pegar Juliette. Estava sem credibilidade, sem nada”, disse.

eu sai do bbb levemente escorraçada pelo meu país, vocês acham mesmo que eu iria para o caribe e não iria pegar geral? sou uma mulher livre, pego quem eu quiser, sem nenhuma excessão 😙 pic.twitter.com/jHv4RGkFr0 — Lumena (@LumenaAleluia) October 14, 2022

Participante da nova edição do ‘De Férias com o Ex’ Celebs, a psicóloga ainda disse que não dispensou ninguém dentro do reality da MTV e que “pegou geral”.

“Vocês acham mesmo que eu iria para o Caribe e não iria pegar geral? Sou uma mulher livre, pego quem eu quiser, sem nenhuma exceção”, escreveu.

Vale relembrar que Juliette e Lumena tiveram uma relação bastante difícil na casa mais vigiada do Brasil. As duas protagonizaram momentos tensos de brigas. Uma das tretas mais marcantes entre as duas foi quando Lumena sai caminhando em direção a Juliette com o dedo apontado. Reveja abaixo:

