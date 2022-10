QUINA 5964 tem prêmio de R$ 2,2 milhões neste sábado (01/10/2022)

Neste sábado (01/10), a Caixa Econômica Federal realiza mais um sorteio da Quina. A saber, o concurso 5.964 dessa modalidade acontecerá em São Paulo, às 20h, de hoje. A princípio, o prêmio do concurso é estimado em R$ 2,2 milhões.

A Caixa realizou o sorteio do concurso 5.963 da Quina na última sexta (30/09), mas ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio principal estimado para o próximo concurso subiu ainda mais.

A princípio, a Quina poderia pagar R$ 1,3 mil no sorteio de ontem, mas, como não houve vencedor, o valor acumulou para o valor de R$ 2,2 milhões. Agora, a expectativa é pelo sorteio do concurso 5964 da Quina.

Último resultado do concurso da Quina

Em resumo, os números sorteados ontem foram: 04 – 05 – 18 – 64 – 74.

Embora ninguém tenha acertado todas as dezenas, milhares de jogos foram premiados. Todavia, os valores foram bem menores que o principal. Veja abaixo as faixas premiadas:

4 acertos: 55 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 6.018,11, cada uma;

55 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 6.018,11, cada uma; 3 acertos: 4.767 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 66,12, cada uma;

4.767 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 66,12, cada uma; 2 acertos: 119.507 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 2,63, cada uma.

De acordo com a Caixa, a arrecadação total do concurso foi de R$ 7,2 milhões.

Sorteio do concurso 5964 da Quina neste sábado, 01/10/2022

Segundo informações da Caixa, é possível concorrer prêmios grandiosos com a Quina 5964 deste sábado. Nesse sentido, para isso, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

A princípio, ganham prêmios no sorteio 5964 da Quina CAIXA de hoje os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

A saber, o prêmio de concurso 5964 da Quina bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Deste valor:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 5 números;

15% entre os acertadores de 4 números;

10% entre os acertadores de 3 números;

10% entre os acertadores de 2 números; e

15% acumulam para os acertadores dos 5 números da Quina de São João

Ademais, é importante destacar que 15% acumulam para a 1ª faixa dos concursos da quina de final 5 e do concurso especial de junho de cada ano.

Quanto custa apostar na Quina 5964 pela CAIXA?

Em primeiro lugar, é importante destacar que cada volante de aposta da Quina 5964 da CAIXA possui 80 dezenas disponíveis e o apostador deve escolher entre 5 (quantidade mínima) a 15 números (quantidade máxima). A aposta simples da Quina, que possui 5 dezenas, custa R$ 2,00. Já a aposta máxima, com 15 dezenas, tem valor de R$ 6.006,00.

Se não souber qual número selecionar ou preferir acreditar na sorte, você também pode deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha.

Por fim, nessa modalidade, podem receber prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Como jogar na Quina?

Seja como for, o interessado pode realizar as apostas diretamente nas lotéricas ou pela internet. Contudo, as realizadas online possuem um valor a partir de R$ 30 e máximo de R$ 500, e podem ser pagas por cartão de crédito.

Por outro lado, se decidir por apostar presencialmente, as dezenas devem ser marcadas em volantes específicos da Quina, disponíveis nas lotéricas de todo o país.

Não sabe qual número escolher ou prefere confiar na sorte? Se preferir um jogo aleatório, é possível que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. No caso de jogos recorrentes, também é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos, por meio da Teimosinha.

Além disso, o apostador que decidir realizar os jogos pelos canais eletrônicos da Caixa (online) pode realizar quantos jogos desejar para atingir o valor mínimo de compra ou dividir a quantia entre outros jogos (Quina, Dia de Sorte, Mega-Sena, entre outros).

Quais são as chances de ganhar?

Primeiramente, de acordo com os dados da Caixa, as chances de ganhar na Quina com apostas simples, jogando cinco dezenas, é de uma em 24.040.016.

Veja a tabela:

Quantidade de nº jogados Valor de aposta Probabilidade de acerto (1 em…) Quina Quadra Terno Duque 5 2,00 24.040.016 64.106 866 36 6 12,00 4.006.669 21.658 445 25 7 42,00 1.144.763 9.409 261 18 8 112,00 429.286 4.770 168 14 9 252,00 190.794 2.687 115 12 10 504,00 95.396 1.635 82 9 11 924,00 52.035 1.056 62 8 12 1.584,00 30.354 714 48 7 13 2.574,00 18.679 502 38 6 14 4.004,00 12.008 364 31 5,8 15 6.006,00 8.005 271 25 5,2