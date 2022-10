Quinteto de Metais da OSBA se apresenta pela Série Carybé

Foto: Divulgação

O Quinteto de Metais da OSBA é a atração da sétima edição, em 2022, da Série Carybé da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), que acontecerá no dia 02 de novembro (feriado nacional, quarta-feira), às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. O grupo de músicos de câmara desta apresentação é formado por Heinz Schwebel e Joatan Nascimento (trompetes), Davi Brito (trompa), Michele Girardi (trombone) e Renato Costa Pinto (tuba).

Os ingressos para este concerto estão à venda pelos valores de R$20 (inteira) e R$10 (meia) na plataforma on-line Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves. A bilheteria do Teatro funciona normalmente de segunda a sábado, das 13h às 21h. Já nos dias de apresentações, a bilheteria estará aberta das 9h até o início do concerto.

No programa do concerto, serão interpretadas as obras: “Frost Fire”, do compositor estadunidense Eric Ewazen (1954); “Suite Impromptu”, do francês André Lafosse (1890-1975); “A Song for Japan”, do belga Steven Verhelst (1981); “Brass Quintet n°1, Op.5”, do russo Victor Ewald (1860-1935); e “Canibemich”, do compositor italiano e músico da OSBA, Michele Girardi.

SERVIÇO

Horário: 20h

Local: Sala do Coro Teatro Castro Alves

Solistas: Heinz Schwebel e Joatan Nascimento (trompetes), Davi Brito (trompa), Michele Girardi (trombone) e Renato Costa Pinto (tuba)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

