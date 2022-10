R$ 19,3 bilhões foram movimentados no último trimestre

De acordo com informações disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal, os desembolsos para o programa Casa Verde e Amarela chegaram a R$ 19,3 bilhões entre os meses de julho a setembro de 2022. Esse valor representa uma alta de 20,4% em comparação ao trimestre anterior e de 36,4% ao comparar com o mesmo período de 2021.

Só neste ano a Caixa liberou cerca de R$ 48,3 bilhões para o Casa Verde e Amarela, chegando a atender mais de 1 milhão de pessoas. Sendo assim, a instituição continua sendo responsável pela maior parte dos empréstimos concedidos pelo programa habitacional.

A instituição financeira informou em nota que o aumento vem ocorrendo após as mudanças nas faixas de renda do programa Casa Verde e Amarela. No fim de julho o programa que atendia famílias com renda mensal de até R$ 7 mil, incluiu também pessoas com renda de até R$ 8 mil. Além disso, o subsídio para famílias que ganham até R$ 4,4 mil aumentou.

De acordo com a Caixa, o prazo máximo do financiamento habitacional passou de 30 para 35 anos. Nessa perspectiva, com um prazo maior para concluir o pagamento, o valor das parcelas acabou sendo reduzido.

Outro ponto observado pela instituição é o volume de crédito concedido às construtoras, que também vem avançando. “Os números reforçam o importante papel da Caixa na habitação popular, facilitando o acesso das famílias de baixa renda à casa própria e fomentando o setor da construção civil”, disse a Caixa em nota.

Sobre o Programa Casa Verde e Amarela

O Programa habitacional Casa Verde e Amarela é uma reformulação do Minha Casa Minha Vida, criado durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Sendo assim, o programa tem como objetivo auxiliar famílias com renda mensal de até R$ 8.000,00 na aquisição de uma casa própria.

“O Programa Casa Verde e Amarela busca facilitar o acesso da população, sobretudo de baixa renda, à casa própria. Além da produção de moradias subsidiadas e do financiamento habitacional, a iniciativa também tem como pilares a regulação fundiária, a melhoria habitacional e a locação social.”, explica o Ministério do Desenvolvimento Regional.

Atualmente, o programa Casa Verde e Amarela é dividido em três faixas, sendo elas: Urbano 1 (Famílias com renda bruta de até R$ 2.400,00), Urbano 2 (Famílias com renda bruta de R$ 2.400,01 até R$ 4.400,00) e por fim a Urbano 3 (Famílias com renda bruta de R$ 4.400,01 até R$ 8.000,00).

“São priorizadas as famílias em situação de risco e vulnerabilidade, as comandadas por mulheres e as integradas por pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes”, diz o Ministério do Desenvolvimento Regional.

Como utilizar o FGTS em um financiamento imobiliário

Os cidadãos que trabalham sob regime CLT podem utilizar o dinheiro depositado no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para auxiliar na compra de uma casa própria. Esse recurso pode ser utilizado para pagar a entrada no financiamento imobiliário, para amortizar o saldo devedor ou para reduzir o valor das parcelas durante 12 meses.

Para utilizar o saldo do FGTS para financiar um imóvel pelo programa Casa Verde e Amarela, os trabalhadores precisam ter ao menos três anos de carteira assinada, consecutivos ou não. Mais informações sobre essa modalidade de financiamento podem ser obtidas no site da Caixa.