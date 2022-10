R$200 no CARTAO do NUBANK? Veja as regras para concessão

O Nubank é uma das maiores instituições financeiras digitais do país. Prova disso, são as mais de 66 milhões de pessoas usam o cartão de crédito da fintech. Sua marca registrada é a facilidade no uso e acompanhamento das operações pelo aplicativo da empresa.

No entanto, muitos outros recursos cercam os usuários do roxinho do Nubank, sendo um deles a possibilidade de usar R$ 200 na função crédito. O limite é liberado de maneira automática pelo banco digital e para ser utilizado é necessário ser ativado pelo cliente.

Entenda mais a seguir.

Como ativar os R$ 200 no cartão de crédito

A princípio, é importante ressaltar que a ferramenta só está disponível para quem possui a opção de crédito no cartão. A opção visa fornecer R$ 200 para aqueles que decidirem optar pelo pagamento por aproximação, também chamado de contactless.

Em suma, o recurso é voltado para a modalidade de pagamentos por aproximação, não se tratando de um limite extra. Os usuários podem apenas separar R$ 200 do valor total do seu limite, a fim de utilizarem para os pagamentos por aproximação.

Para habilitar a opção, basta:

Acessar o aplicativo do Nubank; Na tela inicial, clicar na área do perfil; Em seguida, escolher a opção “configurar cartão”; Por fim, ativa a opção “compras por aproximação” (contactless).

Caso queira desabilitar a função, basta repetir os passos e tocar na opção oposta.

Evolução de Limite do Nubank

No intuito de explicar aos seus clientes como é feita a definição de seus limites no cartão de crédito, o Nubank lançou a “Evolução de Limite”. A nova ferramenta será esclarecedora para muitos clientes da fintech.

O limite do cartão de crédito do Nubank é determinado conforme a avaliação do algoritmo do banco digital, que é constantemente alimentado com novas informações. Em suma, são analisados: histórico financeiro, risco de inadimplência, capacidade de renda, entre outros.

Desse modo, a nova ferramenta possibilita que o usuário verifique quando terá um novo aumento no limite de seu cartão. Neste caso, ele ainda poderá escolher se deseja esperar mais um tempo ou pedir o aumento imediatamente.

Veja como acessar a função “Evolução de Limite”:

Acesse o app do Nubank; Na tela inicial, toque em ”Cartão de Crédito”; Em seguida, vá em ”Ajustar Limite”; Por fim, toque em ”Evolução de Limite”.

O cliente poderá verificar a data da próxima análise de crédito, além de pedir mais limite caso o atual não seja suficiente. Na aba “Resultado da última análise”, ele poderá consultar os dados da avaliação mais recente feita pelo banco.