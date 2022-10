Rachel Reis apresenta seu pop tropical de referências baianas em Meu Esquema

Rachel Reis consolida lugar no midstream com o álbum Meu Esquema (Foto: Julia Pavin / Divulgação)

Rachel Reis foi o nome da música pop baiana que mais cresceu em 2022 e o lançamento do álbum ‘Meu Esquema’ só confirma isso. Ela iniciou o ano com o sucesso do EP Encosta e, principalmente, da faixa-bônus Maresia, mas conseguiu ir além do hit local. Nos últimos meses, ela construiu uma base de fãs sólida dentro e fora do estado, vem circulando pelos principais festivais do midstream e agora consolida seu lugar de representante da sua geração com o primeiro disco da carreira.

Quando entrevistei a cantora e compositora de Feira de Santana pela primeira vez, para o segundo episódio do meu podcast Pop Negro BA, que foi ao ar em fevereiro deste ano, ela já estava em fase de gravação do álbum. Na ocasião, ‘Maresia’ já tinha batido a marca de 1 milhão de plays e ela avisou: “o disco vai ser um pouco diferente, mas eu acho que a galera vai gostar”. Percebo que não foi tão diferente assim, mas de fato a repercussão está sendo bem positiva, tanto no público quanto no meio musical.

‘Meu Esquema’ foi lançado dia 27 de setembro em todas as plataformas de streaming e também como álbum visual, disponível no YouTube. No trabalho, Rachel conta com suporte dos produtores Barro, Guilherme Assis, Cuper e Zamba para fazer dialogar ritmos baianos, como samba-reggae, groove arrastado, arrocha e ijexá, com MPB e pop leve. Um mix de referências e musicalidades no qual cabe bem o rótulo de Pop Tropical, que já tem sido usado para representar a música da cantora baiana.

‘Lovezinho’ e ‘Pelo’ são as faixas que abrem o trabalho e que também foram lançadas como singles para preparar para a chegada do álbum completo. Logo no início da escuta, Rachel já apresenta a sua leitura para o samba-reggae e o groove arrastado, que costumam ser ritmos pulsantes e muito ligados aos trios elétricos e ao Carnaval de Salvador. Na voz dela, contudo, ambos ganham um tom mais suave, com nuances sutis e até delicadas.

O álbum também traz um sentido de continuidade em relação ao trabalho de estreia da artista. As duas músicas que mais cumprem essa função – e até se aproximam do estilo de Maresia – são os arrochas Brisa, um feat com a cantora paulista Céu, e Motinha, que ganhou um videoclipe. A presença desse ritmo bastante popular no interior da Bahia, aponta para as referências iniciais da vida musical da artista, principalmente a partir da mãe Maura Reys, que foi cantora de seresta na infância de Rachel.

As letras de todo o álbum perpassam por temas ligados a relacionamentos, principalmente os amorosos. Amor Sem Barreiras, por exemplo, é uma que merece atenção especial. Ela não traz uma referência tão nítida a um ritmo específico, mas trabalha a partir do samba, com uma letra que fala sobre outras possibilidades de construção de relações. O visualizer da faixa, dentro do álbum visual, explora imagens singelas e até emocionantes que representam todas as possibilidades. Incorporar:

Com Meu Esquema, Rachel Reis confirma apostas que foram feitas no crescimento da sua carreira. As potencialidades artísticas que ela apresentou com os seus lançamentos durante a pandemia garantiram a ela oportunidades de circular o Brasil nos festivais. Agora, ela consolida seu lugar de artista do midstream com capacidade de manter uma produção coerente e consistente para ampliar visibilidade, público e plays.

