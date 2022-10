RaiaDrogasil abre 228 vagas de EMPREGO pelo Brasil

A empresa RaiaDrogasil divulgou recentemente a contratação de novos 228 colaboradores em cidades brasileiras. As vagas são destinadas ao cargo de Reposição Logística, e vinte destas oportunidades são destinadas exclusivamente para profissionais portadores de deficiência. As posições estão divididas entre as cidades de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Continue lendo e tenha acesso a todas as informações sobre o cadastro.

RaiaDrogasil divulga novas contratações para o cargo de Reposição Logística em cidades brasileiras

Uma das maiores redes de farmácia do Brasil, a RaiaDrogasil, anunciou recentemente a contratação de novos colaboradores em diferentes cidades do país. As vagas são destinadas ao cargo de Reposição Logística, e não será necessário possuir experiência anterior para se inscrever.

Todos os novos funcionários contam com remuneração compatível com a média do mercado, além de várias vantagens, incluindo vale-transporte, seguro de vida, restaurante na empresa, participação nos resultados, convênio com empresas parceiras, cesta de natal, auxílio fretado, auxílio farmácia, auxílio academia, assistência odontológica e assistência médica.

Os contratados atuam em escalas 12×36, podendo optar pelos turnos da manhã ou da noite. A companhia não exige experiência na função, apenas o segundo grau completo, tenha muita vontade de aprender, que seja focado, pontual e goste de trabalhar em equipe.

Veja também: Ambev abre vagas de EMPREGO pelo Brasil; veja os cargos

Como se registrar

Para os interessados em participar do processo seletivo da empresa RaiaDrogasil, deverão acessar o link de cadastro e consultar todos os demais requisitos, além de escolher a região onde pretende concorrer à função.

Saiba, em primeira mão, tudo sobre as vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos do Brasil.