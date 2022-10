Raízen abre NOVOS empregos pelo Brasil

A Raízen é uma verdadeira potência verde. Essa companhia é uma referência global no ramo de bioenergia, com um time protagonista na transição energética e futuro da energia. Hoje a empresa está recrutando novos talentos pelo país. Confira, a seguir.

Raízen abre vagas de empregos no Brasil

A Raízen conta com um time ousado, inovador e preparado para enfrentar desafios. Essa companhia é considerada uma verdadeira potência verde, sendo referência global no ramo de bioenergia.

Com mais de 40 mil funcionários atuando arduamente na empresa, novas oportunidades de empregos foram divulgadas. Quer fazer parte dessa equipe inovadora e de sucesso? Confira, a seguir:

Advogado (a) – São Paulo;

Agile Coach – São Paulo;

Almoxarifado – Morro Agudo;

Ana. de Abastecimento – São Paulo;

Ana. de Atração e Seleção – Morro Agudo;

Ana. de Ciência de Dados – São Paulo e Trabalho Remoto;

Ana. de Comercialização – São Paulo;

Coordenador de Controle Interno – São Paulo;

Coordenador de Política e Governança – São Paulo;

Desenvolvedor (a) – São Paulo e Trabalho Remoto;

Eletricista de Manutenção – Rio Brilhante;

Operador de Máquina – Rio Brilhante.

Como se candidatar

A Raízen desenvolve tecnologias proprietárias avançadas para o segmento de energia. Através da inovação e eficiência, os funcionários conseguem criar soluções de alta qualidade para o mercado.

O grupo desenvolve as atividades através do respeito, diversidade e inclusão. Hoje a empresa está com novas oportunidades de empregos para diversas áreas, como desenvolvedor, eletricista, coordenador e mais.

Acesse o site 123empregos e encontre todos os cargos disponíveis na companhia. Os cargos podem ser preenchidos a qualquer momento, então aproveite.