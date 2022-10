Rayssa Leal fatura título na etapa Las Vegas do Mundial de skate

Foto: Reprodução Twitter/Time Brasil

Medalha de prata nos Jogos de Tóquio, Rayssa Leal sobrou mais um vez na Liga Mundial de skate profissional, a Street League Skateboarding (SLS), ao vencer neste sábado (8) a terceira etapa do circuito, em Las Vegas (Estados Unidos).

É o terceiro título seguido da skatista de 14 anos, também conhecida como Fadinha. A maranhense de Imperatriz já havia conquistado as etapas anteriores, em Seattle e Jacksonville, ambas nos Estados Unidos.

Na final em Las Vegas, Rayssa totalizou 20,1, desbancando a australiana Chloe Covell (18,8), a norte-americana Poe Pinson (17,5) e a compatriota Pâmela Rosa (17,5).

Com o triunfo de hoje (8), Rayssa segue na liderança do circuito mundial, com 300 pontos, seguida da bicampeã Pamela Rosa, com 260. Ambas estão classificadas diretamente para disputar a grande final, o Super Crown, que volta a ocorrer no Rio de Janeiro, nos dias 5 e 6 de novembro.

O evento reúne os quatro melhores skatistas em cada gênero na temporada, além dos classificados no qualificatório final – Last Chance Qualifier (LCQ) para as últimas quatros vagas no feminino e no masculino.

